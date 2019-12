Twitter и Facebook удалили сотни фальшивых аккаунтов с пропагандой Трампа

Социальные сети Facebook и Twitter удалили сотни "поддельных" страниц, часть которых в своих публикациях поддерживала Дональда Трампа.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Facebook удалила более 600 фейковых аккаунтов и несколько сотен страниц, которые распространяли сообщения с пропагандой в пользу президента США Дональда Трампа, нарушая правила платформы.Компания считает, что часть фейковых страниц, созданных во Вьетнаме и США, управлялась американской медиакомпанией The BL, которая связана с холдингом Epoch Media Group. В августе впервые появилась информация, что Epoch Media Group распространяла пропаганду в поддержку Трампа через соцсети.Еще одна группа удаленных аккаунтов была создана на территории Грузии и, предположительно, имела связь с правительством страны и правящей партией "Грузинская мечта". В нее входило 39 учетных записей, 344 страницы, 13 групп и 22 учетных записи в Facebook и Instagram. Аккаунты распространяли местные новости и критиковали оппозиционные партии."Эти страницы позиционировали себя как агентства новостей и имитировали политические партии, публичных лиц и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, публиковали местные новости и политические темы, такие как, к примеру, выборы, политика правительства, высокопоставленные лица, критика оппозиции и местных активистов", - отмечается в заявлении.Группа удаленных аккаунтов, созданных в США и Вьетнаме, была нацелена на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках. Администрация социальных сетей отмечает, что, как и в случае с грузинскими страницами, эти аккаунты пытались "ввести в заблуждение" пользователей.Согласно сообщению на сайте Facebook фотографии людей для фейковых страниц, контролируемых The BL, были сгенерированы искусственным интеллектом. В Facebook сообщили, что учетные записи публиковали "с очень высокой частотой" агитацию в поддержку американского президента и были связаны с сайтами, принадлежащими BL и The Epoch Times. Учетными записями и страницами руководили люди в США и Вьетнаме.Отмечается, что Facebook удалила 610 учетных записей, 89 страниц Facebook, 156 групп и 72 учетных записи Instagram, связанные с организацией. Около 55 млн аккаунтов подписались на одну из удаленных страниц в Facebook, а 92 тыс. подписались по крайней мере на одну из этих учетных записей Instagram. По данным Facebook, организация потратила на рекламу страниц в соцсетях около $9,5 млн."Сейчас BL запрещено работать в Facebook", - сказал руководитель службы безопасности в Facebook Натаниэль Глейхер . "Мы продолжаем исследовать все связанные сети и принимать меры, если определим, что они втянуты в обманчивую поведение", - добавил он.Журналистам The Verge удалось связаться с представителями Epoch Media Group, которую Facebook связывает с деятельностью сети. В организации отрицают связь компанией BL, занимавшейся распространением информации в поддержку Трампа.“В организации объяснили, что это только утверждения Facebook, основанные на их собственном внутреннем расследовании”, — отметили в The Verge.Сеть фейковых аккаунтов работала и в Twitter. Представитель компании заявил The Wall Street Journal, что сайт приостановил работу около 700 учетных записей и сейчас расследует их происхождение.