Глазьев: России необходимо ответить на санкции, иначе она проиграет войну
16:05
Правительство России добавило три региона в эксперимент по введению tax free
16:04
Fitch и S&P понизили рейтинги Аргентины до уровня, близкого к дефолту
15:43
Президент Сирии отдаст приоритет компаниям РФ в экономических отношениях
15:43
В Германии ожидают летом завершения укладки "Северного потока-2"
15:17
Путин принял участие в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту
15:00
Рубль отучил население от валюты
14:57
Европейский бизнес выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2"
14:54
В Японии зафиксировано рекордное количество сделок M&A
14:48
Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США против "Северного потока-2"
14:32
Правительство утвердило план развития Северного морского пути
14:14
Германия одобрила укладку "Северного потока-2" в зимние месяцы
13:54
Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в январе
13:47
Военным США запретили использовать TikTok на служебных смартфонах
13:26
Доверие бизнеса в Великобритании достигло максимума за три года
13:21
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока-2"
13:04
Греф надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx
12:51
Россия и Белоруссия договорились о сроках отмены роуминга
12:36
Темп роста ВВП США позволяет ФРС взять паузу в снижении ставок
12:26
Китай расширит доступ частных компаний к нефтяному, телекоммуникационному и энергетическому рынкам
12:11
Совет Федерации просит запретить продажу никотиносодержащих смесей, конфет и мармелада, которыми травятся дети
12:03
Twitter и Facebook удалили сотни фальшивых аккаунтов с пропагандой Трампа
11:50
Российские аэропорты столкнулись с трудностями при использовании аэродромной техники из-за решения ЕЭК
11:32
Политика низких ставок ЕЦБ рискует стать контрпродуктивной
11:29
Газопровод под санкциями: когда заработает "Северный поток-2"?
11:26
Доля российского СПГ в Европе достигла 20%, американского СПГ - 13%
11:10
В России расширят космическое наблюдение за незаконными вырубками леса
10:32
10:29
Белоруссия посчитала число предприятий, лишенных возможности торговать с РФ
10:21
Минпромторг потратит еще 15 млрд рублей на Sukhoi Superjet с импортозамещением
10:19
Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов
10:19
Россия и Украина обнародовали договоренности по газу
10:07
Эксперты составили рейтинг самых востребованных профессий в России
09:54
09:54
Китай, Южная Корея и Япония проведут трехсторонние переговоры
09:47
В России разработан сверхтвердый сплав для бурения в Арктике
09:46
Украинские компании договорились о поставках газа из России: Порошенко грозит санкциями
09:21
Рынок экспорта услуг накрыла стагнация
09:20
Почему ФРС повторяет ошибку 1998 года?
09:13
Китай увеличил импорт свинины на 150% из-за АЧС
08:43
6 главных событий недели в экономике
08:36
Рынок России: последние важные события уходящего года
08:32
Власти ФРГ не сомневаются в успешной реализации СП-2
07:33
Крупнейшие банки наращивают премии топ-менеджерам
07:32
Топ-10 книг о бизнесе и управлении, которые помогут в карьере в 2020 году
07:18
Законопроект о новых пенсионных накоплениях вернули в Минфин на доработку
07:09
Суда Allseas покинули участок прокладки "Северного потока-2"
06:06
10 регионов России с самым закредитованным населением
06:01
Почти 30 млрд рублей сэкономили водители благодаря открытию Крымского моста
05:49
Китай озвучил перечень импортных товаров, на которые снизит пошлины
05:43
Рубрики: Бывший СССР
Метки: РФ-Белоруссия, отмена роуминга
Россия и Белоруссия договорились о сроках отмены роуминга
12:36
Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан
20.12 16:41
Украинский депутат организовал в Швейцарии "отмыв" 2,8 млн евро
20.12 16:35
Интеграция приостановлена: Путин и Лукашенко пока не договорились
20.12 15:30
Счетная палата насчитала в России 71 тысячу недостроенных объектов
20.12 13:35
Цена независимости: должность генпрокурора Молдавии продали за 2 млн евро
20.12 12:25
Энергоблок № 3 Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети на ремонт
20.12 10:24
Путин против снижения цены на газ для Белоруссии
19.12 15:49
США сняли санкции с крупнейшего порта Латвии
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