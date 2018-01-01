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      Россия и Белоруссия договорились о сроках отмены роуминга

      12:36Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве - России и Белоруссии - должна быть отменена в 2020 г, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-1".

      "Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения", - заявил Орешкин.

      В августе 2019 г. Минсвязи Белоруссии и Минкомсвязи России договорились отменить роуминг между странами и на совместном заседании коллегии обсудили "дорожную карту" этой процедуры.

      Одним из способов решения вопроса с отменой роуминга названа гармонизация тарифов. В результате ожидается снижение тарифов на услуги связи, а также увеличение деловой и туристической активности, сообщали "Вести.Экономика".

      В сентябре 2017 г. глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) могут отменить в течение 2-3 лет.

      "Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще", - утверждал Артемьев. В Таможенный союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

      В июле Госдума поддержала законопроект об отмене роуминга внутри России, чтобы абоненты оплачивали услуги связи по единому тарифу своего сотового оператора.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: РФ-Белоруссия, отмена роуминга

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