Россия и Белоруссия договорились о сроках отмены роуминга

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве - России и Белоруссии - должна быть отменена в 2020 г, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-1".

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения", - заявил Орешкин.В августе 2019 г. Минсвязи Белоруссии и Минкомсвязи России договорились отменить роуминг между странами и на совместном заседании коллегии обсудили "дорожную карту" этой процедуры.Одним из способов решения вопроса с отменой роуминга названа гармонизация тарифов. В результате ожидается снижение тарифов на услуги связи, а также увеличение деловой и туристической активности, сообщали "Вести.Экономика".В сентябре 2017 г. глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) могут отменить в течение 2-3 лет."Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще", - утверждал Артемьев. В Таможенный союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.В июле Госдума поддержала законопроект об отмене роуминга внутри России, чтобы абоненты оплачивали услуги связи по единому тарифу своего сотового оператора.