Греф надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx

Сбербанк надеется на разрешение конфликта "Рамблера" и Nginx без привлечения судов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Я, к сожалению, узнал о том, что такая ситуация существует, только на следующий день после того, как она произошла. Мы тоже включились в попытку найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она не решена юридически, но мы разговаривали, я разговаривал с ребятами, с основателями сервиса. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды", - отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".Претензии надо было решать путем переговоров. "Если бы не договорились, то тогда в гражданском суде, но никак не при помощи правоохранительных органов. Ребята - большие молодцы, что они вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов. Мне досадно, что такое произошло", - отметил Греф."Мне кажется, что исторически была совершена ошибка. Была конфликтная ситуация, когда мы приобретали "Рамблер", эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были задекларировать все подобного рода вещи. Поэтому мы не знали даже о существовании этого конфликта, и мы узнали только по факту его обнародования", - отметил Греф.Как сообщали "Вести.Экономика", совет директоров Rambler решил, что заявление о возбуждении уголовного дела нужно отозвать. Совет директоров компании решил, что разбирательство по интеллектуальным правам в случае необходимости нужно вести в гражданско-правовом поле.Кроме того, менеджменту российского интернет-холдинга поручено ознакомить основателей Ngnix и представителей ее американского владельца F5 Networks с документами, ставшими поводом для конфликта, и обсудить их, а также расторгнуть договор с кипрской Lynwood Investments, представляющей интересы Rambler.Именно она подала заявление о возбуждении уголовного дела. Однако бизнес- и IT-сообщество сочло такой метод разбирательства неприемлемым, с чем согласились и в самом холдинге, и в Сбербанке, ставшем в этом году его совладельцем.Спорный веб-сервер в начале 2000-х гг. разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 г. он вместе с еще одним сотрудником холдинга, Максимом Коноваловым, основал компанию NGINX. Весной 2019 г. ее купила за $670 млн американская F5.