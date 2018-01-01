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      Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в январе

      13:47Распечатать

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщила пресс-служба главы государства.

      "Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года", - говорится в сообщении.

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предметная работа над содержанием послания "только начинается".

      Отвечая на вопрос, почему выбран именно январь, Песков заявил, что президент имеет право обратиться к парламенту "в любое время в установленные сроки".

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, Федеральное собрание

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