Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока-2"

Санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не останутся без ответа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа", - ответил Лавров на вопрос, какие меры может принять Россия в связи с санкциями США. "Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права и всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - добавил министр, сообщает "Интерфакс".Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".Санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с заморозкой активов в США.Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение санкций (OFAC), уточнило, что санкции в отношении проекта вводят незамедлительно, а трубоукладчики "должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством".OFAC делает оговорку, что возможны "добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство газопровода и вывела суда в порты Германии в связи с принятием санкций США.Газопровод "Северный поток-2" построен на 92%.Между тем первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников отметил ранее: "Конечно, можно было Мюнхгаузену в известном фильме объявить с утра войну Англии. Отвечать-то нечем. Только риторикой".