Россия увеличила запасы нефти и газа по итогам 2019 года

Прирост запасов нефти с конденсатом в России по итогам 2019 г. составит примерно 558 млн тонн, газа - 560 млрд куб. м, по данным Минприроды РФ о состоянии минерально-сырьевой базы (МСБ).

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Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".В частности, по итогам 2019 г. планируется прирастить 558 млн тонн нефти с конденсатом по категории А+В1+С1 и 560 млрд куб. м газа по категориям С1+С2.Прирост запасов нефти и газового конденсата в России по итогам 2018 г. составил 578 млн тонн, запасов природного газа - 673 млрд куб. м.Основной прирост запасов газа произошел за счет открытия Нярмейского и имени В. А. Динкова месторождений в акватории Карского моря.В России добыча нефти по итогам 2019 г. составит порядка 560 млн тонн, газа - 737 млрд куб. м, угля – 437 млн тонн, выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 1,102 трлн кВт ч.Россия располагает крупной сырьевой базой жидких углеводородов, обеспечивающей стране шестое место среди стран-держателей запасов. По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России по состоянию на 01.01.2019 г. составляли 29,8 млрд т, конденсата — 4,1 млрд т.Транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) оценивает российские доказанные запасы (proved reserves) жидких углеводородов в 14,6 млрд т (6% мировых).