Московский суд по просьбе UBS снял арест с самолета Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы по заявлению швейцарской UBS Switzerland AG снял арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева. При этом арестован самолет его брата.

Братья Ананьевы.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Причины отмены ареста самолета пока не сообщаются.Арест самолета вместе с рядом других обеспечительных мер был предпринят в мае в деле по иску "Промсвязьбанка" (ПСБ) о взыскании более 282 млрд руб. убытков с братьев Ананьевых и других лиц, контролировавших банк до его санации.Между тем, Девятый арбитражный апелляционный суд 11 декабря отказал той же UBS Switzerland AG в снятии ареста с такого же самолета Алексея Ананьева - другого экс-совладельца "Промсвязьбанка". Швейцарская компания сообщила, что принадлежащий ей по праву собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест.Апелляционный суд счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности Алексея Ананьева на самолет. Справку из компании Austro Control Gmbh, обеспечивающей аэронавигацию над Австрией, суд признать таким документом отказался."Данная компания не является органом, в полномочия которого входит оценка или установление прав собственности на воздушные транспортные средства, а осуществляет лишь ведение реестра сведений о воздушных судах", - отметил суд в постановлении, которое цитирует "Прайм". Кроме самолета, первая инстанция в мае заморозила такие активы Дмитрия Ананьева, как три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях и денежные счета.Швейцарская UBS Group — крупнейший в стране финансовый холдинг. Банк UBS включен в список системно значимых банков мира. Братья Ананьевы ранее контролировали "Промсвязьбанк" через нидерландскую компанию Promsvyaz Capital B. V., которой принадлежало 50,03% акций кредитной организации.