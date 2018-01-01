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      Экс-глава Uber Каланик продал более 90% своих акций компании

      16:20Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли, сообщает The Wall Street Journal.

      Экс-глава Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик. Фото: EPA/WILL OLIVER

      Если экс-глава Uber продолжит продавать акции такими темпами, то в ближайшие дни он может полностью избавиться от бумаг компании.

      Каланик начал избавляться от акций компании в начале ноября, после того как истек шестимесячный срок запрета на продажу акций для основателей Uber с момента IPO, проведенного в мае 2019 г.

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      Продажи акций Калаником продолжались каждый день, когда фондовый рынок был открыт, до 18 декабря.

      Неизвестно, почему Каланик продает так много акций компании, которую он основал.

      По словам источников WSJ, он долгое время испытывал разочарование по поводу нынешней управленческой команды Uber, а также действий инвесторов.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Каланик покинул должность гендиректора Uber в июне 2017 г. после недовольства акционеров компании, в том числе из-за его участия в ряде скандалов в связи с компанией.

      Акции Uber упали более чем на 30% с момента IPO. Это отчасти отражает беспокойство инвесторов по поводу способности Uber получать прибыль.

      В III квартале чистый убыток компании составил $1,2 млрд. Между тем, руководство Uber пообещало вывести компанию на прибыльный уровень к 2021 г.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: акции, Uber Technologies, Трэвис Каланик

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