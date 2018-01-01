В Японии зафиксировано рекордное количество сделок M&A

В Японии в 2019 году было зафиксировано рекордное количество внутренних сделок по слиянию и поглощению, после того как Hitachi договорилась о продаже одной из своих крупнейших дочерних компаний за $4,5 млрд. Об этом сообщает Financial Times

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".В Японии наблюдается бум реструктуризации.По данным исследовательской группы Recof, в этом году в стране компании заключили более 2840 сделок M&A.Предыдущий рекорд - 2814 сделок - был установлен в прошлом году.Японские компании потратили более 6 трлн иен ($55 млрд) на покупку местных конкурентов. Это максимальный показатель с 2007 года.С начала 2018 года японские компании совершали около 200 внутренних сделок по слиянию и поглощению в месяц.Конгломераты реструктурировали свои огромные портфели дочерних компаний, в то время как компании с пожилыми учредителями использовали сделки M&A для преодоления кризиса преемственности.Банкиры говорят, что эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2020 году, поскольку конгломераты сталкиваются с необходимостью упростить свой бизнес для инвесторов.