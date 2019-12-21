ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Fitch и S&P понизили рейтинги Аргентины до уровня, близкого к дефолту

      15:43Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Кредитный рейтинг Аргентины был понижен до уровня, близкого к дефолту, двумя крупнейшими мировыми рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и S&P Global, после того как правительство заявило, что задержит выплаты по краткосрочному местному долгу, номинированному в долларах. Об этом сообщает MercoPress.

      Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

      Fitch снизило долгосрочный рейтинг Аргентины в иностранной валюте на две ступени с "CC" до "RD" (ограниченный дефолт), S&P - с "ССС-" до "SD" (выборочный дефолт).

      Это произошло после того, как правительство президента Альберто Фернандеса объявило, что оно отложит выплату процентов по долларовым облигациям, так называемым Letes, на $9,1 млрд до 31 августа 2020 г.

      В соответствии с критериями рейтинговых агентств отсрочка выплат по государственному долгу считается дефолтом.

      Ссылки по теме

      Международное рейтинговое агентство Moody's удерживает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной и национальной валютах на уровне "Caa2".

      Решение правительства об отсрочке платежей по краткосрочным облигациям, вторая такая задержка платежей за пять месяцев, иллюстрирует глубину проблем, с которыми сталкивается новое правительство страны. Долговая нагрузка Аргентины составляет $332 млрд, включая кредиты от Международного валютного фонда. Непогашенная задолженность частных держателей облигаций составляет около $148 млрд.

      Между тем, экономика Аргентины демонстрирует спад.

      Ка сообщали "Вести.Экономика", по данным национального статистического агентства Indec, ВВП Аргентины в III квартале сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Спад в III квартале последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.

      С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: рейтинг, облигации, Аргентина, выплаты по долгу

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить