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      Европейский бизнес выступил против санкций США в отношении "Северного потока-2"

      14:54Распечатать

      EPA-EFE/CLEMENS BILAN

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Компании Европы осудили введение санкций США в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", сообщила пресс-служба Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

      "Ассоциация европейского бизнеса осуждает вступившие в силу санкции США против европейских подрядчиков, осуществляющих прокладку газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Члены ассоциации по-прежнему настаивают на том, что осуществление европейской энергетической политики и безопасности является исключительной прерогативой Европейского союза и его членов", - говорится в сообщении.

      В ассоциации подчеркнули, что эти санкции США могут расцениваться как нелегитимное вмешательство в дела европейского бизнеса. Организация ожидает, что Еврокомиссия будет готова предпринять конкретные действия в отношении сложившейся нынешней ситуации.

      "Ассоциация европейского бизнеса выступает за равноправное партнерство в международной торговле, исключающее использование односторонних экстратерриториальных санкций, которые могут рассматриваться в качестве инструмента недобросовестной конкуренции", - подчеркнули в АЕБ.

      Как писали "Вести.Экономика", президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      Швейцарская компания Allseas, являющаяся трубоукладчиком "Северного потока-2", приостановила работы.

      "В ожидании принятия закона о государственной обороне (NDAA) Allseas приостановила трубопроводные работы по проекту Nord Stream 2. Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и ожидать необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений от властей США", - сообщалось на сайте компании.

      "Северный поток-2" - газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: санкции, АЕБ, Турецкий поток, Северный поток-2, Allseas

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