Президент Сирии отдаст приоритет компаниям РФ в экономических отношениях

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Сирия отдаст приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений в соответствии с решением президента Башара Асада, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Вы верно отметили, что мой визит приурочен к двенадцатому заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии", - сказал он."Пользуясь случаем, хочу заверить дорогого друга, что цель моего визита, цель нашей работы - вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий политическому и военному взаимодействию. Президентом Башаром Асадом принято твердое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, так как именно РФ благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина встала плечом к плечу с Сирией в борьбе с террором", - отметил чиновник.