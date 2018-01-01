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      Президент Сирии отдаст приоритет компаниям РФ в экономических отношениях

      15:43Распечатать

      EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Сирия отдаст приоритет российским компаниям при выстраивании экономических отношений в соответствии с решением президента Башара Асада, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

      "Вы верно отметили, что мой визит приурочен к двенадцатому заседанию российско-сирийской межправительственной комиссии", - сказал он.

      "Пользуясь случаем, хочу заверить дорогого друга, что цель моего визита, цель нашей работы - вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на уровень, соответствующий политическому и военному взаимодействию. Президентом Башаром Асадом принято твердое решение отдавать российским компаниям приоритет при работе в Сирии, так как именно РФ благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина встала плечом к плечу с Сирией в борьбе с террором", - отметил чиновник.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Сирия, Башар Асад, Валид Муаллем

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