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      Правительство утвердило план развития Северного морского пути

      14:14Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Правительство 23 декабря утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 г., сообщает "Росатом".

      "План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 г., до 2030 г. и до 2035 г. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны", - ответил представитель "Росатома" на запрос "Интерфакса".

      "Документ такого уровня подготовлен впервые. Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий план развития СМП, утверждаемый правительством. Корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), который наделил "Росатом" полномочиями инфраструктурного оператора СМП", - добавил источник.

      В план могут внести изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г., которую правительство должно подготовить, учитывая завершение действия программы "Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу" и "Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 г".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Арктика, СМП, МЧС, "Росатом"

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