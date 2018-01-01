Правительство утвердило план развития Северного морского пути

Правительство 23 декабря утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 г., сообщает "Росатом".

"Документ такого уровня подготовлен впервые.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 г., до 2030 г. и до 2035 г. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны", - ответил представитель "Росатома" на запрос "Интерфакса".Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий план развития СМП, утверждаемый правительством. Корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), который наделил "Росатом" полномочиями инфраструктурного оператора СМП", - добавил источник.В план могут внести изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г., которую правительство должно подготовить, учитывая завершение действия программы "Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу" и "Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 г".