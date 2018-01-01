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      Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США против "Северного потока-2"

      14:32Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ответные меры в связи с санкциями США против проекта "Северный поток-2".

      Дмитрий Медведев

      Медведев на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что действия США - "это абсолютно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли".

      "В этом нет ничего удивительного. Но, тем не менее, просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения", - отметил Медведев.

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      Предложения необходимо изучить с точки зрения действенности, уточнил премьер-министр.

      Россия зеркально ответит на новые санкции США, которые скажутся на отношениях между Россией и США, заявил ранее президент Владимир Путин. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - отметил Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

      В санкциях ничего хорошего нет. "Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - подчеркнул Путин.

      "Экономические санкции - это только верхняя часть айсберга. На самом-то деле, против нас ведется война по многим направлениям. Будем ждать конкретных шагов власти. Если их не последует, то соответственно начнутся какие-то процессы деградации в нашей социально-экономической жизни. И реакции будут социального плана, которые рано или поздно приведут к изменениям в политической надстройке страны", - отметил доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, правительство, санкции, Дмитрий Медведев, "Северный поток-2"

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