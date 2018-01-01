Военным США запретили использовать TikTok на служебных смартфонах

Служащим Военно-морского флота США запретили использовать популярное приложение для публикации коротких видео TikTok на мобильных устройствах, выданных государственными органами, сообщает Reuters. Причиной тому стали опасения американских военных, считающих что приложение популярной социальной сети представляет собой «угрозу кибербезопасности».

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"Командование военно-морских сил США приняло решение запретить установку приложения TikTok, принадлежащего китайской компании Bytedance, на служебные смартфоны. В соответствующем постановлении, которое было выпущено ВМФ, говорится о том, что в случае отказа пользователей правительственных мобильных устройств от удаления TikTok им будет заблокирован доступ к интрасети Военно-морского корпуса США.В приказе ВМФ не описывается подробно, что именно в популярном приложении представляет опасность, однако в Пентагоне подчеркнули, что новый запрет является частью более масштабной программы, направленной на «устранение существующих и возникающих угроз». Представители TikTok пока никак не комментируют запрет, введённый американскими военными.Разработчиками социальной сети TikTok является китайская компания ByteDance Technology. Ранее некоторые американские политики заявили о потенциальной опасности этой социальной сети, информация из которой может передавать правительственным службам КНР. В связи с этим комиссия по национальной безопасности США начала проверку TikTok на соответствие требованиям о сборе и хранении личных данных граждан США.В октябре сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон обратились к главе Национальной разведки США с просьбой проверить китайскую компанию ByteDance Technology, владеющую социальной сеть TikTok, на соблюдение американского законодательства.Сенаторы подчеркнули, что при пользовании приложением необходимо передавать персональные данные, включая IP-адрес пользователя, данные о его местонахождении и другие. Несмотря на то что китайская компания ByteDance заявила, что данные американцев хранятся и используются на территории США, ей все равно необходимо придерживаться законов КНР и передавать правительству информацию по запросу, считают сенаторы.Они отмечают, что у китайских компаний нет юридической возможности отказаться от выдачи данных, если они не согласны с требованием. Кроме того, вопросы вызывает отношение TikTok к определенному контенту. По информации сенаторов, оно может применять цензуру к сообщениям о китайских властях, в частности в том, что касается протестов в Гонконге.В сентябре расследование Washington Post показало, что гонконгские протесты в TikTok практически не отражались, а по хэштегу #HongKong в соцсети находится все что угодно кроме политических акций. Это породило в среде западных IT-экспертов предположения о возможной цензуре в приложении, однако сама компания поспешила парировать, что у нее довольно аполитичная аудитория в любой стране.TikTok опровергла обвинения в цензуре: "Правительство Китая никогда не просило нас удалить контент, и мы бы не сделали этого, если бы нас попросили". На территории КНР фирма использует локальную версию приложения, известную как Douyin.TikTok утверждает, что все пользовательские данные по США хранятся в Соединенных Штатах, а резервная копия этих данных находится в Сингапуре. В быстрорастущем приложении уже более полумиллиарда пользователей, хотя TikTok, как и другие социальные сети, не раскрывает свою базу пользователей. По различным оценкам, оно было загружено более миллиарда раз.В ноябре собственную проверку безопасности TikTok начало кадетское командование армии США, запретив на время расследования курсантам военных училищ использовать социальную сеть при исполнении официальных обязанностей.Один из высокопоставленных служащих Военно-морского флота США заявил о том, что обычно военным, использующим выданные правительством мобильные устройства, разрешается использовать популярные коммерческие приложения, в том числе ПО для доступа в социальные сети. Несмотря на это, служащим периодически запрещается использовать определённые программные решения, представляющие угрозу безопасности. Какие именно приложения в прошлом запрещали использовать, не сказано.