Рубль отучил население от валюты

Рубль, показавший едва ли не лучшую динамику в этом году, отучил россиян хранить деньги в валюте. По крайней мере интереса к таким сбережениям становится все меньше.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" ."Спрос на валюту очень сильно упал. У нас примерно на треть снизился валютный портфель, он перешел в рубли. Мы существенно снизили наши валютные риски, и очень низкий спрос на валюту, в частности на евро. Почти нет спроса. Соответственно банкам очень дорого привлекать евро, его просто некуда девать. Инструментов на рынке, которые могут абсорбировать евро, тоже не так много", - сказал он, отвечая на вопрос о спросе на валютные вклады.Если раньше при укреплении рубля россияне бежали в обменники скупать валюту, чтобы заработать на ожидаемом ослаблении рубля, то сейчас, похоже, никто не готов рисковать своими сбережениями.Что касается евро (про европейскую валюту упомянул Герман Греф), то здесь история предельно понятна. Не так давно даже поднимался вопрос введения отрицательных ставок: банки сами не хотят, чтобы клиенты открывали не только вклады, но и счета в евро.С рублем же пока все понятно. Ставки были относительно высокими, сейчас снизились, но смягчение политики ЦБ РФ стало драйвером укрепления рубля, и, глядя на это, люди успокоились и стали держать деньги в национальной валюте, которая пока приносит хоть какой-то доход.Греф Греф, говоря о валютах, добавил, что с долларовыми вкладами ситуация лучше, чем с вкладами в евро, но сейчас в банковской системе также наблюдается избыток долларов, поэтому ставки по доллару сильно снизились, но это будет "сезонная история, в зависимости от спроса ставки будут плавать".Стоит добавить, что ФРС в этом году трижды снизила ставки, поэтому долларовые депозиты сейчас стали менее привлекательны, чем в прошлом году. Вложения в долларовые бонды также стали приносить меньший доход.Впрочем, стоит признать, что при изменении ситуации на финансовых рынках, когда появится повод для распродажи рисковых активов, рубль может попасть под давление, и население снова побежит покупать валюту, но сделает это, как обычно, в самый последний момент.Подобные сценарии мы уже видели неоднократно.