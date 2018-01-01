Путин принял участие в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин 23 декабря принял участие в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту. Президент проехал по мосту в поезде, в кабине машиниста.

Официальный запуск железнодорожного сообщения с Крымом произошел в понедельник. Это одно из самых ожидаемых событий года среди россиян. Реализация проекта была навязана политической обстановкой: Киев предпринял попытку блокады полуострова.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Крымский мост длиной 19 км стал самым протяженным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыто 16 мая 2018 г., грузовиков - 1 октября 2018 г. Теперь по ж/д части моста пошли пассажирские поезда. Грузовые поезда запустят в июне 2020 г.Стоимость строительства Крымского моста, генподрядчиком которого является "Стройгазмонтаж", составила 228 млрд руб.Оператором железной дороги через Керченский пролив выступает ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь), оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс".Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился в 14:00 понедельника, время в пути составит 43,5 ч. Поезд № 7 "Санкт-Петербург - Севастополь" возобновит постоянные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Поезд № 7 ходил из Санкт-Петербурга в Севастополь на протяжении 55 лет - с мая 1959 г. до 30 мая 2014 г.Из Москвы в Симферополь поезд "Таврия" отправится 24 декабря с Казанского вокзала, путь до Симферополя займет 33 ч.