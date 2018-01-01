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      В Германии ожидают летом завершения укладки "Северного потока-2"

      15:17Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершится во второй половине 2020 г., заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

      "Я ожидаю, что трубопровод будет завершен во второй половине следующего года", - заявил Байер в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

      Ранее завершение проекта ожидалось в конце 2019 г.

      Он отметил, что санкции допускались, но стали неожиданностью, потому что уже были достигнуты договоренности о сохранении транзита через Украину даже после запуска "Северного потока-2".

      "Я скорее человек, который все больше критикует этот проект. Я думаю, мы должны признать, что, особенно на ранних этапах политической дискуссии полтора-два года назад, мы слишком долго ждали или официально не признавали, что, конечно, есть геополитическое измерение, которое нельзя недооценивать", - отметил Байер.

      "Речь идет об энергетической безопасности, о стратегических темах с Украиной. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти санкции могли и не стать неожиданностью, все это очень удивительно: нам все-таки удалось договориться между Россией и Украиной при посредничестве Германии, особенно Ангелы Меркель, что этот транзит газа (через Украину - прим. ред.) обеспечен еще на несколько лет. И то, что санкции все равно введены, совершенно непостижимо", - заявил Байер.

      По его мнению, решение задачи возможно на политическом уровне.

      Германия продолжит переговоры с США и компаниями-участниками проекта.

      "Я думаю, насущная необходимость в том, чтобы, с одной стороны, мы продолжали вести интенсивный диалог с консорциумом компаний, то есть германскими компаниями Wintershall, Uniper, а также OMV, Royal Dutch Shell и ENGIE, чтобы понять, что мы можем сделать. Можно дальше интенсифицировать переговоры с американцами, особенно на политическом уровне. Мы сделали это за последние полтора года по этому вопросу, к сожалению, как вы можете видеть сейчас, безуспешно", - заявил Байер.

      Как сообщали "Вести.Экономика", трубоукладчики вышли из акватории строительства "Северного потока-2" в Балтийском море после введения санкций США 21 декабря 2019 г. Укладкой труб занимались суда компании швейцарской компании Allseas, заявившей о приостановке работ с 21 декабря.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Северный поток-2, поставки газа в ЕС

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