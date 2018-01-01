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      Правительство России добавило три региона в эксперимент по введению tax free

      16:04Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Глава российского правительства Дмитрий Медведев продлил эксперимент по введению в России системы возврата НДС - так называемой tax free - на год, включив в него три новых региона России.

      "Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 г., но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

      Кроме того, по его словам, "снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления".

      "Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами", - отметил премьер.

      Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов отметил успешность эксперимента по внедрению tax free. Глава Минфина рассказал, что за 11 месяцев текущего года количество чеков, оформленных в этой системе, выросло на 35% по сравнению с прошлым годом.

      "Общий объем оборота товаров по системе tax free составил 17 млрд рублей", - добавил он.

      Силуанов рассказал, что также "вводится новация в этой системе: упрощается процедура (оформления tax free - ИФ) путем электронного документооборота, в бумажном виде все необходимые документы заполнять будет не нужно".

      "В первой половине 2020 г. мы планируем принять все необходимые нормативные акты, чтобы эта система стала еще более комфортной и доступной", - сообщил первый вице-премьер.

      Он выразил надежду на то, что система tax free повысит привлекательность России для туристов.

      "Не вижу оснований, почему она не может быть эффективной в нашей стране и создавать дополнительные удобства для иностранных туристов", - согласился Медведев.

      Госдума приняла в ноябре 2017 г. закон о введении системы tax free в России. Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться в апреле 2018 г. Тогда иностранцам предоставили возможность вернуть НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи.

      Затем в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, налоги, Антон Силуанов, НДС, Дмитрий Медведев, tax free

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