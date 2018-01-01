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      Страны ОПЕК+ обсудят будущее сделки в марте

      17:14Распечатать

      Глава Минэнерго РФ Александр Новак

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Участники соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) обсудят дальнейшие действия в рамках ограничительного пакта, в том числе сокращение квот на нефтедобычу в марте, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

      "Можем рассматривать любые варианты, в том числе постепенное сокращение квот и продление сделки. Все будет зависеть от того, какая ситуация будет в марте и каковы будут прогнозы на дальнейший квартал", - сказал Новак.

      Очередная встреча участников соглашения о снижении добычи нефти пройдет в Вене 5-6 марта.

      По словам Новака, сделка приносит результат и существует до тех пор, пока она эффективна, "пока требует того рынок". Сейчас ситуация на рынке нефти более или менее стабильна, сказал Новак.

      Новак сообщил, что РФ значительно опередила США по поставкам СПГ на рынок Европы. Доля РФ от поставок СПГ в Европу сейчас составляет 20%, у американцев - 13%.

      Министр также сказал, что добыча нефти в России в 2019 г. составит 560 млн тонн, газа - 737 млрд куб. м.

      Как писали "Вести.Экономика", страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти в I квартале 2020 г.: больше всех сократят Саудовская Аравия и Россия. Цены на нефть в Лондоне и Нью-Йорке после этого решения подскочили на 2%, а баррель подорожал сразу на $1,5.

      5-6 декабря в Вене встречались участники сделки ОПЕК+ для обсуждения сделки, которая действует до конца марта 2020 г. и предполагает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Российские нефтяники на совещании в Минэнерго 28 ноября предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: ОПЕК, СПГ, добыча нефти, цены на нефть, Александр Новак, ОПЕК+

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