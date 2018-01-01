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      Глазьев: России необходимо ответить на санкции, иначе она проиграет войну

      16:05Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Санкции - лишь часть гибридной войны, которую ведут властвующие элиты США против России для сохранения своего господства в мире. Это война не на ослабление России, это война на уничтожение России, заявил министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

      Сергей Глазьев

      "Объективно США уже проиграли экономическую конкуренцию Китаю, и Юго-Восточный центр глобальной экономики растет как на дрожжах, пятикратно опережая темпы роста экономического центра Запада. Ни у кого нет сомнений, что через десять лет Юго-Восточная Азия, включая Китай, Индию и Индокитай, будет производить в два раза больше, чем США и Евросоюз", - отметил Глазьев в интервью РИА ФАН.

      "Исходя из своей геополитической русофобской традиции США считают, что для удержания гегемонии им очень важно контролировать Россию. И они используют санкции, для того чтобы не просто ослабить Россию, а создать внутри нашей страны революционную ситуацию, поскольку исходят из того, что в российских властных элитах есть прозападно ориентированные элементы, которые чувствительны к санкциям и будут стремиться свергнуть нашу суверенную власть и заменить ее на американский протекторат, как это произошло на Украине", - пояснил Глазьев.

      "Украинский сценарий для России является основой американской геополитики. На Украине сработало прекрасно: все украинские олигархи, в том числе друзья президента Украины Виктора Януковича, присягнули американцам по первому требованию, ударив в спину своему политическому руководству. Поэтому в США полагают, что это сработает и в России.

      Если не отвечать на санкции США вообще или пытаться наших же бизнесменов за выполнение санкционных требований наказывать, то они (санкции - прим. ред.) будут бесконечны, потому что мы таким образом умножаем их (санкций - прим. ред.) негативное воздействие", - заявил Глазьев.

      Однако экономика России слаба, таким же слабым окажется ответ на санкции. "Сложившаяся в России система хозяйствования бесперспективна. Ее сохранение обрекает страну на бесконечные внутренние конфликты и внешнюю зависимость, общество - на деградацию, а народ - на вымирание. Чтобы избежать этого, необходимы кардинальные изменения во всем комплексе хозяйственных отношений и государственной экономической политике", - отметил Глазьев.

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      "Ответ на американскую санкционную войну необходимо организовать прежде всего на валютно-финансовом направлении. Главный удар следует нанести по источнику финансирования американской глобальной гегемонии, подорвав центральную роль доллара в эмиссии мировых валют.

      Необходимо делегитимизировать доллар как валюту страны-агрессора, которая используется им в противоправных целях, включая финансирование военных интервенций и преступлений, террористических организаций, спекулятивных атак и иной подрывной деятельности против других стран, а также произвольную конфискацию их активов и блокировку расчетов.

      Необходимо также исключить использование доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, рекомендовать то же самое сделать частным предприятиям, постепенно переходя на оплату основных экспортных товаров в рублях", - подчеркнул Глазьев. Есть и другие меры, которые требуют безотлагательного введения.

      "Это война не на ослабление России, это война на уничтожение России. Мы должны к этому очень серьезно относиться.

      И, наконец, не будем забывать, что если говорить о чисто внешних санкциях, то самые большие потери мы несем из-за оккупации Украины неофашистами, выращенными американцами.

      Потери от оккупации Украины Вашингтоном и его бандеровскими приспешниками для нашей экономики оценивают в $100-150 млрд. Эти потери намного более весомые, серьезные, где-то невосполнимые, чем то, что утекает американский капитал, или когда американцы и их западные партнеры сжимают инвестиции и кредиты", - заключил Глазьев.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, Украина, санкции, Сергей Глазьев, Запад

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