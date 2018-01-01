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      Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова"

      16:30Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Акционеры "Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля" и компании "Камов" (входят в состав "Вертолетов России" госкорпорации "Ростех") одобрили объединение предприятий.

      Фото: agitpro.su

      Холдинг "Вертолеты России" к 2022 г. намерен завершить объединение конструкторских бюро Миля и Камова в "Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова". Решение принято руководством "Ростеха".

      Объединение проведут на базе завода им. Миля, это более крупное предприятие как с точки зрения численности кадров, так и с точки зрения финансов, пояснили в холдинге.

      КБ "Миль" создано в декабре 1947 г. Предприятие выпустило 12 основных типов вертолетов, в том числе МИ-8, Ми-24, Ми-17, Ми-35. КБ "Камов" создано в 1948 г., выпустило более 20 типов вертолетов, в том числе Ка-26, Ка-50, Ка-52.

      Рубрики: ВПК

      Метки: вертолет, Ка-50, Ми-17, "Камов", "Миль"

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