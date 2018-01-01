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      Китай назвал космические силы США угрозой миру в космосе

      17:10Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Китай выразил обеспокоенность в связи с созданием Военно-космических сил США, назвав их "прямой угрозой миру и безопасности открытого космоса", сообщает AP.

      Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

      Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай "чрезвычайно обеспокоен и решительно выступает против этого".

      "Соответствующие действия США являются серьезным нарушением международного консенсуса в отношении использования космического пространства в мирных целях, подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность и представляют собой прямую угрозу миру и безопасности открытого космоса", - сказал Гэн на регулярном брифинге.

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      Гэн отверг опасения по поводу растущей космической мощи Китая, назвав их "необоснованными встречными обвинениями", которые просто предоставили США оправдание для их собственных действий.

      Китай, по его словам, последовательно выступает против размещения оружия в космосе и считает, что необходимо провести переговоры по международным договорам о контроле над вооружениями в космическом пространстве.

      "Мы надеемся, что международное сообщество, особенно основные заинтересованные державы, займут осторожную и ответственную позицию, чтобы не допустить превращения космического пространства в новое поле боя, и будут вместе работать над поддержанием прочного мира и спокойствия в космическом пространстве", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.

      Ранее в этом году глава Пентагона Марк Эспер учредил Космическое командование США.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Космическое командование официально начало действовать в конце августа, став шестым видом Вооруженных сил США. Новую структуру возглавил четырехзвездный генерал Джон Реймонд.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Гэн Шуан, космические силы

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