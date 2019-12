Tesla возьмет у китайских банков кредит для финансирования завода в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla Inc и группа китайских банков договорились о предоставлении компании нового пятилетнего кредита размером 10 млрд юаней ($1,4 млрд) на строительство автомобильного завода в Шанхае, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".В число банков, согласившихся оказать Tesla финансовую поддержку, входят China Construction Bank, Agricultural Bank of China(AgBank), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB), сообщили источники издания.В этом году китайские банки уже предоставили компании 12-месячный кредит на сумму 3,5 млрд юаней, который должен быть погашен 4 марта 2020 г., согласно заявлению автопроизводителя, направленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.Источники сообщают, что новый кредит будет частично использован для пролонгации предыдущего займа в размере 3,5 млрд юаней, а остальное будет использовано на заводе и в операциях Tesla в Китае.Процентная ставка по новому кредиту будет установлена ​​на уровне 90% от годовой базовой процентной ставки в Китае, как и кредит в 3,5 млрд юаней. Этот курс китайские банки предлагают своим лучшим клиентам.Tesla, CCB, AgBank, ICBC и SPDB пока не комментируют ситуацию.Завод Tesla в Шанхае, строительство которого заняло менее 10 месяцев, начал пробное производство, сообщил автопроизводитель в отчете о доходах за III квартал. В компании Tesla сообщили, что на шанхайском заводе весь процесс производства автомобилей будет экспериментальным, начиная с прокраски и заканчивая общей сборкой.Илон Маск заявил, что затраты на строительство нового завода по производству электромобилей в Шанхае оказались на 65% ниже, чем при создании подобных производственных мощностей в США. Маск уверяет, что завод в Шанхае к концу этого года будет выпускать не меньше 1 тыс. машин в неделю. Калифорнийское предприятие Tesla не один месяц пытается добиться такой же производительности.Завод является первой базой Tesla за пределами Соединенных Штатов и центральным элементом амбиций компании по увеличению продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Правительство Шанхая также оказало поддержку проекту Tesla, который станет первым автомобильным заводом, полностью принадлежащим иностранным производителям.Несмотря на пошлины на импорт, Поднебесная остается вторым крупнейшим рынком сбыта для Tesla, отстающим только от США, зато опережающим Норвегию и Нидерланды. Но в США подходит к концу период государственного кредитования налогов на машины Tesla, а значит, интерес к ним, вероятно, будет постепенно угасать. В Китае же были приняты законы, повысившие цены на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.Свой первый европейский завод и центр проектирования Tesla намерена построить в Берлине, заявлял ранее глава компании Илон Маск. Завод (Gigafactory) расположится рядом с новым аэропортом Берлина. Маск уточнил, что компания начнет выпускать в Германии батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y, сообщает "Прайм". Tesla ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 г.В июле прошлого года СМИ сообщили, что Tesla начала переговоры с властями Германии и Голландии о строительстве завода в Европе.Тем временем индийские власти пытаются извлечь выгоду из торгового противостояния между Китаем и США. По информации Bloomberg, Нью-Дели планирует предложить 324 компаниям, включая Tesla и Glaxo, льготы и преференции, чтобы переманить крупных производителей из КНР.Как сообщает агентство со ссылкой на проект документа, подготовленный департаментом по развитию промышленности и внутренней торговли и инвестициям Минторга Индии, правительство предоставит производителям землю для строительства заводов, а также всю необходимую инфраструктуру, включая подключение к электросетям, водоснабжению, а также строительство необходимых подъездов. В числе производителей, которых планируется переманить таким образом, Eli Lilly & Co., южнокорейская Hanwha Chemical, тайваньская Hon Hai Precision Industry.