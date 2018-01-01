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      Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи

      17:30Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Президент Владимир Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Это стратегическая задача, и Минтрансу предстоит просчитать стоимость проекта.

      Фото: РЖД

      В ходе осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России глава Минтранса Евгений Дитрих доложил президенту о планах реконструкции дорог в регионе. Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи и поинтересовался у министра, какие работы осуществляют на участке дороги от Геленджика до Джубги, сообщает "Интерфакс".

      Дитрих ответил, что на этом участке отмечены сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье. Но поезда, которые поедут с севера к Крымскому мосту, получат возможность проезда по новой дороге. "И здесь надо делать", - отметил Путин, показывая на участок дороги от Геленджика до Джубги.

      "Стратегическая задача - полотно отодвинуть от побережья", - подчеркнул Путин и отметил, что летом в Геленджик приезжают 4-5 млн человек, из которых многие с удовольствием поехали бы в Сочи. Но при этом из-за трудной дороги отдыхающие не решаются по ней ехать. "Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи. И для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину", - подчеркнул глава государства.

      Путин обратил внимание, что европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья. "Надо посчитать. Она окупаема будет (новая железная дорога - прим. ред.)", - сказал Путин.

      Обращаясь к главе РЖД Олегу Белозерову, Путин уточнил: "Каждый год же у вас море съедает часть берега. Постоянный ремонт делаете?". Белозеров подтвердил, что так и происходит.

      Рубрики: Президент, Транспорт и туризм

      Метки: Владимир Путин, РЖД, Сочи, дорога, Крымский мост, Олег Белозеров

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