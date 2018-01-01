Президент Владимир Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Это стратегическая задача, и Минтрансу предстоит просчитать стоимость проекта.

Фото: РЖД

"Стратегическая задача - полотно отодвинуть от побережья", -

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".В ходе осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России глава Минтранса Евгений Дитрих доложил президенту о планах реконструкции дорог в регионе. Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи и поинтересовался у министра, какие работы осуществляют на участке дороги от Геленджика до Джубги, сообщает "Интерфакс".Дитрих ответил, что на этом участке отмечены сложные условия, поскольку дорога идет в предгорье. Но поезда, которые поедут с севера к Крымскому мосту, получат возможность проезда по новой дороге. "И здесь надо делать", - отметил Путин, показывая на участок дороги от Геленджика до Джубги.подчеркнул Путин и отметил, что летом в Геленджик приезжают 4-5 млн человек, из которых многие с удовольствием поехали бы в Сочи. Но при этом из-за трудной дороги отдыхающие не решаются по ней ехать. "Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи. И для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину", - подчеркнул глава государства.Путин обратил внимание, что европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья. "Надо посчитать. Она окупаема будет (новая железная дорога - прим. ред.)", - сказал Путин.Обращаясь к главе РЖД Олегу Белозерову, Путин уточнил: "Каждый год же у вас море съедает часть берега. Постоянный ремонт делаете?". Белозеров подтвердил, что так и происходит.