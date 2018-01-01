Прогноз: нефть дождется экзистенциального перемирия между США и КНР

На волне оптимизма, обусловленного предстоящим подписанием торгового соглашения между США и КНР, нефть способна завершить год на подъеме. Но при этом, предупреждают эксперты, будет обеспечено лишь временное перемирие в экзистенциальной борьбе за мировое лидерство.

Прогрессивный сентимент

Регрессивный сентимент

Наталья Приходко.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Как и предполагали аналитики, на минувшей неделе нефть сохранила позитивную динамику на фоне ожиданий по подписанию первой фазы торгового соглашения между США и КНР, а также реализации новых договоренностей ОПЕК+ о более существенном ограничении добычи. В таких условиях преодолевшие к концу прошлой недели отметку $66 нефтяные цены в понедельник к 15:43 мск регистрировались на уровне $66,21 за баррель Brent против аналогичного показателя $65,53 неделей ранее.На текущей неделе, сообщила главный аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова, ожидается диапазон $66-68 за баррель. Нефть остается на траектории роста на фоне позитивного общерыночного сантимента, поддержанного прогрессом в торговых переговорах между США и КНР. Заключение промежуточного соглашения намечено на начало января. Это сглаживает ожидания серьезного замедления спроса на нефть в следующем году, заметила Крылова.Тогда как главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов акцентировал внимание на другом ключевом событии, подчеркнув, что пока рынок отыгрывает новое соглашение по ограничению добычи, внешний фон вокруг сырьевых площадок остается позитивным. И далее, скорее всего, может наблюдаться плавный рост котировок нефти в район $70 за баррель, допустил Антонов. Хотя особого влияния на рынок нефти от нового решения ОПЕК+, возразила Екатерина Крылова, не просматривается. Страны ОПЕК и без нового соглашения сильно перевыполняют квоты, а рынок все равно не сбалансирован. Необходимо большее увеличение квот и продление соглашения до конца 2020 г., указала эксперт.В 2010 г., подчеркнул Алексей Антонов, ОПЕК, видимо, не откажется от соглашения по добыче на фоне прогнозов об увеличении предложения на рынке и снижении спроса. Пока в картеле не нашли иного инструмента для поддержки котировок: и сегодня он работает, но будет ли эффективен в дальнейшем - большой вопрос, констатировал главный аналитик компании "Алор Брокер".Напомним, что по итогам встреч 5-6 декабря в Вене страны-участницы соглашения ОПЕК+ условились о более значимом ограничении нефтедобычи: на 1,7 млн баррелей в сутки вместо прежнего уровня 1,2 млн баррелей в сутки. При этом одним из факторов предполагаемой разбалансировки нефтяного рынка называется рост предложения со стороны стран вне ОПЕК+, прежде всего США. Кстати, по информации компании Baker Hughes, к 20 декабря число буровых установок в Штатах увеличилось вторую неделю подряд - на 18 единиц до 683 штук, продолжив повышательный тренд после семи недель снижения. В то же время, по оценке Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 13 декабря, добыча нефти в стране осталась на прежнем уровне 12,8 млн баррелей в сутки, а коммерческие запасы в Штатах сократились на 1,1 млн баррелей до 446,8 млн.В ближайшие дни, рассказала Екатерина Крылова, скорее предполагается сокращение запасов сырой нефти в стране при умеренном росте запасов дистиллятов и бензинов. Что же касается добычи, то в следующем году в Штатах ожидается ее рост до 13,3-13,5 млн баррелей в сутки, даже несмотря на снижение числа буровых, обусловленное феноменом фрекинга: когда нефть добывается, но не извлекается, вследствие чего фиксируется падение числа буровых при росте добычи, уточнила эксперт.Правда, ряд аналитиков не исключили вероятности пересмотра прогнозов по добыче в Соединенных Штатах в сторону понижения. По прогнозу EIA, в следующем году ее объемы в США вырастут по сравнению с 2019 г. на 0,9 млн баррелей в сутки до 13,2 млн баррелей в сутки.Из-за тревог по поводу обеспечения баланса на нефтяном рынке еще более актуальным представляется промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. О том, что оно может быть подписано в начале января, уведомил на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин. И на днях в скором его подписании также уверил глава американской администрации Дональд Трамп.После подвижек по первой фазе, прокомментировал Алексей Антонов, риски активных "торговых войн" между США и КНР снизились. Но вопрос еще далеко не закрыт, и, вероятно, далее также будут наблюдаться новые взаимные выпады и обострения. В 2020 г. этот фактор будет нервировать инвесторов как на фондовом, так и на товарном рынках, предупредил Антонов.Екатерина Крылова также сочла позитив от упомянутого события краткосрочным, поскольку ожидания заключения промежуточного договора между США и КНР уже заложены в цены. "Фундаментально же рынок нефти в следующем году все равно будет перенасыщен, а потому мы не ждем нефть значительно выше текущих значений. Тем не менее сюрпризы по торговому соглашению не исключены. Собственно, они происходили и на протяжении всего этого года", - определила главный аналитик "Промсвязьбанка".Между тем, с учетом постоянно меняющейся обстановки вокруг торговых переговоров между США и КНР пока некоторые аналитики допускают также и возможность рисков срыва заключения соглашения. Однако замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что названное соглашение будет подписано. По его определению, на сегодня обе стороны заинтересованы в том, чтобы сохраняющиеся противоречия между ними перестали оказывать негативное влияние на глобальную экономику. Так, в Пекине явно стремятся к деэскалации отношений с Вашингтоном, рассчитывая добиться паузы и отсрочить вероятность нового обострения. И Дональд Трамп также заинтересован в скорейшем подписании этого соглашения, с тем чтобы ухудшающиеся отношения с Китаем не усугубили ситуацию в растущей американской экономике и не спровоцировали новый кризис в преддверии президентских выборов в США в ноябре 2020 г.Хотя необходимо понимать, добавил Суслов, что достижение соответствующих договоренностей подразумевает лишь временную передышку и перемирие вместо устойчивого мира. Тогда как причиной нынешнего торгового противостояния послужило отнюдь не наличие торгового дефицита. "В укрепляющемся Китае США видят экзистенциальную угрозу. Угрозу своему мировому лидерству - экономическому, политическому, военному. А также собственному доминированию в различных регионах - при уже обозначившихся рисках, к примеру, вытеснения влияния Вашингтона из Азии", - сформулировал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.К слову, в понедельник на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не только высказался в поддержку свободной торговли, но и заявил, "что дела Гонконга, как и проблема, касающаяся Синьцзян-Уйгурского автономного района, относятся к сфере внутренней политики КНР". Причем южнокорейский лидер упомянул те самые регионы Китая, в связи с которыми, сославшись на нарушения прав человека, Вашингтон недавно предусмотрел очередные санкции.