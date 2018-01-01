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      Российские МФО нарастили долю "плохих" займов до 28,7%

      17:50Распечатать

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Доля "плохих" займов в портфеле российских микрофинансовых организаций (МФО) за III квартал выросла на 1,4 процентного пункта до 28,7%, что является максимальным значением более чем за 2 года, говорится в материалах Банка России.

      "Доля просроченной задолженности сроком выше 90 дней в совокупном портфеле МФО выросла до 28,7% - максимального значения более чем за 2 года", - сказано в информационно-аналитическом материале регулятора "Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов" за III квартал.

      Отмечается, что рост просрочки происходил на фоне увеличения масштабов самостоятельной работы МФО с проблемной задолженностью, при этом компании резервируют "плохие" кредиты в соответствии с российским центробанком.

      В ЦБ считают, что в долгосрочной перспективе улучшению качества портфеля микрозаймов может способствовать введение с 1 октября показателя долговой нагрузки.

      При этом в случае выдачи микрозаймов заемщикам с накопленной долговой нагрузкой к МФО будут предъявляться дополнительные требования к капиталу, что может ограничить доступ указанных заемщиков к микрозаймам.

      В ЦБ подчеркнули, что около 50% всех жалоб россиян на микрофинансовые организации касались процесса взыскания задолженности, при этом доля жалоб на превышение предельного размера задолженности снизилась за квартал с 18% до 12%.

      Также в III квартале стали выделяться жалобы на взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, доля которых составила 3%, указал регулятор. Всего за III квартал в ЦБ поступило около 7 тыс. жалоб на микрофинансовые организации, что на 1% больше показателя во II квартале.

      Рубрики: ЦБ РФ, Статистика

      Метки: Банк России, ЦБ РФ, микрозаймы, МФО, ПДН

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