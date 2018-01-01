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      Рынок США: экспирация не стала поворотным моментом

      17:38Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут на торгах понедельника, обновляя рекордные уровни. Экспирация не стала поворотным моментом. Новые заявления о ходе подготовки торговой сделки США и Китая провоцируют дальнейший подъем рисковых активов. S&P 500 в последние дни вышел вверх из шестимесячного восходящего канала. То есть рост ускорился. При этом по RSI сейчас наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений. Текущая неделя в США будет укороченной. Завтра состоится ранее закрытие, а в среду рынки будут закрыты по случаю католического Рождества.

      Торговая сделка

      Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты и Китай "очень скоро" подпишут документы по первой фазе сделки. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что пакт будет подписан в начале января. В Китае в свою очередь отмечают, что снизят пошлины на свинину и ряд других товаров с 1 января.

      Макростатистика

      В пятницу вышли позитивные данные по доходам/расходам граждан, однако сегодня статистика по заказам на товары длительного пользования за ноябрь оказалась хуже ожиданий. Заказы сократились на 2%, тогда как ожидался рост на 1,5%. Менее волатильный показатель базовых заказов показал нулевую динамику. Существенным образом на рынок этот отчет не повлиял. Позже выйдут данные по продажам новостроек.

      Премаркет

      Растут на премаркете акции Apache (+6%), после того как производитель нефти и газа вместе с французской Total заявили, что создали совместное предприятие для разработки проекта в Суринаме.

      Еще 1,8% прибавляет в цене Tesla. Покупки проходят на новостях о том, что производитель электромобилей и группа китайских банков договорились о пятилетнем кредите на 10 млрд юаней для шанхайского завода компании. Акции промышленной 3M растут почти на процент. Аналитики J.P. Morgan повысили рекомендацию по ним с "хуже рынка" до "нейтральной". Акции китайской JD растут на 1,9% после сообщения Reuters о переговорах с банками об IPO ее логистического подразделения.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Валютный рынок, Комментарии

      Метки: США, БКС Брокер, Альберт Короев

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