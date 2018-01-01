Репокалипсис отступает: осталось два дня

Самые страшные предсказания на конец года, похоже, уже не сбудутся. Рынок РЕПО США приходится в себя, и уже второй день банки не демонстрирует высокого спроса на ликвидность.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".На сегодняшних аукционах РЕПО со сроком истечения 7 января банки взяли только $28,8 млрд из 35 возможных. Таким образом, уже второй день подряд спрос падает.Между тем, напомним, что стратег банка Credit Suisse предсказывал, что именно в конце года начнутся настоящие проблемы.Таким образом, теперь кажется, что банки достаточно запаслись ликвидностью и считают, что им этого хватит для спокойной жизни в конце года.Следовательно, высока вероятность, что все последующие аукционы РЕПО, скорее всего, будут сопровождаться более низким спросом, а арсенал ФРС объемом $500 млрд, который она приготовила именно на конец года, не будет использован в полном объеме.В качестве подтверждения того, что ситуация нормализуется, стоит обратить внимание на то, что происходит на рынке РЕПО со сроком овернайт.Сегодня ставка снова упала на 2 базисных пункта до 1,545%.Между тем, несмотря на отсутствие высокого спроса на двух аукционах подряд, тот самый стратег из Credit Suisse не спешит сдаваться.В интервью Bloomberg она заявил, что ситуация приближается к тому моменту, когда банковские балансы будут испытывать трудности, тогда вся система снова пойдет вразнос.Что же, у эксперта есть всего два дня, чтобы доказать свою правоту. До конца года операции по предоставлению ликвидности через РЕПО будут проводиться еще 26 и 30 декабря.