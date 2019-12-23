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"Зеленая" энергия окупит себя через 7 лет?
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Котировки британского фунта возобновили падение
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В ЕС назвали старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту "изоляцией Крыма от Украины"
23.12 19:28
Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?
23.12 18:49
Продажи новостроек в США в ноябре выросли сильнее прогноза
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Мировое производство стали выросло за 11 месяцев на 2,7%
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Топ-10 IT-прогнозов на следующий год
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Корпорация Boeing сменила руководство на фоне кризиса с 737 Max
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Репокалипсис отступает: осталось два дня
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Российские МФО нарастили долю "плохих" займов до 28,7%
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Рунет выдержал тесты по противостоянию внешним угрозам
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Рынок США: экспирация не стала поворотным моментом
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Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи
23.12 17:30
Страны ОПЕК+ обсудят будущее сделки в марте
23.12 17:14
Китай назвал космические силы США угрозой миру в космосе
23.12 17:10
Прогноз: нефть дождется экзистенциального перемирия между США и КНР
23.12 16:46
Россия увеличила запасы нефти и газа по итогам 2019 года
23.12 16:41
Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в "Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова"
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Экс-глава Uber Каланик продал более 90% своих акций компании
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Глазьев: России необходимо ответить на санкции, иначе она проиграет войну
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Президент Сирии отдаст приоритет компаниям РФ в экономических отношениях
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Fitch и S&P понизили рейтинги Аргентины до уровня, близкого к дефолту
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В Германии ожидают летом завершения укладки "Северного потока-2"
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В Японии зафиксировано рекордное количество сделок M&A
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Фото: John Gress/EPA-EFE
Рубрики: Акции, Транспорт и туризм
Метки: Boeing, кризис, Boeing 737 Max, Деннис Мюленбург
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