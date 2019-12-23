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      Корпорация Boeing сменила руководство на фоне кризиса с 737 Max

      23.12 18:11Распечатать

      Фото: John Gress/EPA-EFE

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Совет директоров американской корпорации объявил о смене руководства, сообщив об отставке генерального директора Денниса Мюленбурга, возглавлявшего Boeing с 2015 г.

      В заявлении компании отмечается, что Мюленбург "ушел в отставку с должностей генерального директора и директора совета директоров". Временно исполняющим обязанности гендиректора Boeing вместо него назначен финансовый директор компании Дэвид Калхун.

      Совет директоров Boeing также отметил, что решение о смене руководства "было необходимо для восстановления доверия к компании". Инвесторы с оптимизмом отреагировали на данные новости: в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Boeing выросли на 2,8%.

      Американская корпорация в течение 2019 г. пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Помимо явных проблем с функционированием систем управления Boeing 737 Max, кризис также продемонстрировал непрозрачность и потенциальную коррупционную составляющую процесса сертификации самолетов в США, которые были допущены к полетам, несмотря на сообщения о проблемах на стадии производства.

      В декабре 2019 г., чуть более года спустя после первой авиакатастрофы Boeing 737 Max в Индонезии, в корпорации сообщили о решении приостановить производство данных самолетов. Помимо подачи судебных исков со стороны родственников погибших пассажиров, проблемы с производством 737 Max также привели к обращению в судебные инстанции со стороны авиакомпаний, заказывавших данные самолеты у Boeing.

      Рубрики: Акции, Транспорт и туризм

      Метки: Boeing, кризис, Boeing 737 Max, Деннис Мюленбург

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