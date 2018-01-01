Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о повышении с 2020 г. минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 руб. до 12 тыс. 130 руб. в месяц.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Законом устанавливается МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 г. (11 тыс. 280 руб. в месяц) составит 7,5%."Увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях", - отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.По ее словам, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного. "На изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях", - сказала сенатор.Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 г. составят 20,9 млрд руб., в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 млрд руб. и работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 15,1 млрд руб.При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц, говорится в документе.Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.