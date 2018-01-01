Мировое производство стали выросло за 11 месяцев на 2,7%

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Мировое производство стали в январе-ноябре 2019 г. составило 1,684 млрд тонн, увеличившись на 2,7% в годовом выражении, следует из материалов World Steel Association (WSA).

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".В частности, Россия за отчетный период незначительно снизила производство стали - на 0,6% до 65,572 млн тонн, Казахстан – на 4,4% до 3,735 млн тонн. На Украине выпуск составил 19,288 млн тонн, увеличившись на 0,4%.Выпуск стали в странах Евросоюза в годовом выражении снизился на 4,2% до 148,451 млн тонн. При этом Германия уменьшила производство на 5,4% до 37,09 млн тонн стали, Франция - на 5,1% до 13,529 млн тонн, Италия - на 4,4% до 21,816 млн тонн, Испания - на 3,4% до 12,821 млн тонн.Северная Америка, по данным WSA, за отчетный период произвела 110,115 млн тонн стали, что на 0,6% ниже уровня годом ранее. В частности, в США показатель был увеличен на 1,9% до 80,615 млн тонн. Южная Америка снизила выпуск на 8,3% до 38,062 млн тонн стали, в том числе Бразилия - на 8,8% до 29,82 млн тонн.Страны Азии за одиннадцать первых месяцев произвели почти 1,21 млрд тонн стали - на 5,1% больше, чем в этот же период год назад. При этом Китай выпустил 904,177 млн тонн (рост на 7%). В странах Африки было произведено 12,487 млн тонн стали (меньше на 6,7%), в странах Ближнего Востока - 33,733 млн тонн (рост на 3,6%), Океании (Австралия и Новая Зеландия) - 5,654 млн тонн (минус 3,1%).Производство стали в мире по итогам 2018 г. составило почти 1,809 млрд тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с 2017 г.