Продажи новостроек в США в ноябре выросли сильнее прогноза

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Объем продаж новостроек в США в ноябре вырос на 1,3% по сравнению с пересмотренным показателем октября до 719 тыс., показали данные Бюро переписи населения Министерства торговли США.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста показателя на 0,1% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца до 734 тыс.Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону снижения - до 710 тыс. с 733 тыс.По сравнению с ноябрем 2018 г., когда индикатор составлял 615 тыс., продажи новых домов в США в отчетном месяце поднялись на 16,9%.Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что в свою очередь стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.Отмечается, что более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.