Куда исчезли $1,5 трлн в банкнотах номиналом $100?

На прошлой неделе СМИ сообщили о довольно странном явлении. Несмотря на то что ежемесячно центробанки вливали $100 млрд в электронные деньги для снижения волатильности и роста рынков, аналогичная сумма в физической валюте и драгоценных металлах исчезала буквально на глазах.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".То есть банки увеличивают печать банкнот, которые затем исчезают с лица земли, и никто не знает, куда и почему они делись. Как отмечает WSJ, "центробанки играют в детективов, пытаясь разгадать эту загадку". Через несколько дней после выхода этих сообщений издание Fox Business отметило, что физические наличные на сумму почти $1,5 трлн пропали без вести, причем в основном они были выражены в банкнотах номиналом $100. Так что случилось с деньгами?Чтобы разобраться в этой загадке, Лу Доббс из FOX Business обратился к министру финансов США Стивену Мнучину. И получил ответ: "Большинство из этих $100-х банкнот находятся в банковских хранилищах по всему миру".Мнучин указал на отрицательные процентные ставки, которые заставляют людей делать солидные инвестиции в американские доллары."Доллар - это резервная валюта мира, всем нужны доллары. И причина, по которой все к этому стремятся, заключается в том, что США - безопасное место, в котором можно спокойно хранить и инвестировать ваши деньги, а также хранить свои активы… Интересно, что спрос на американскую валюту продолжает расти даже в мире, где набирает обороты цифровизация", - ответил он.На самом деле, это неудивительно: растущий интерес к физическим активам, таким как бумажные доллары и золото, наряду с интересом к криптовалютам и другими валютными альтернативами просто подтверждает, что вера в искусственно левитирующие рынки подходит к переломному моменту. В то же время "самый обеспеченный 0,001% населения в мире" продолжает выводить свои доллары в секретные хранилища, несмотря на то что центробанки делают все возможное, чтобы уменьшить количество физической валюты в обращении и заменить ее на цифровую альтернативу, которую легко отследить.Сейчас в обращении больше $100-х купюр, чем $1-х купюр, согласно данным ФРС. И как показатель того, насколько велик спрос на физические средства сбережения, рассмотрим вот это: с начала рецессии число банкнот с изображением Бенджамина Франклина выросло примерно вдвое.В 2018 г. ФРБ Чикаго продемонстрировал взаимосвязь между низкими процентными ставками и высоким спросом на валюту, отметив, что рост спроса могут объяснить внешние факторы.По оценкам банка, в прошлом году 80% всех $100-х банкнот были в обращении в зарубежных странах. Резиденты в других странах, особенно с нестабильной финансовой системой, часто используют банкноты как убежище. Однако исчезают не только доллары США.Мало кого так интересует судьба исчезающей наличности, как немецкого центробанка: по данным Бундесбанка, в Германии накоплено более 150 млрд евро. Это привело к тому, что ЕЦБ и другие центробанки обратились за помощью к общественности."Все говорят, что не копят наличные, но деньги явно где-то хранятся", - отметил Хенк Эсселинк, глава отдела эмиссии и оборота в отделе управления валютой ЕЦБ."Люди прячут свои деньги повсюду", - отметил Свен Бертельманн, глава Национального аналитического центра Бундесбанка в Германии. Иногда люди закапывают банкноты в саду, где они начинают разлагаться, или прячут на чердаках, где их сгрызают мыши. "Люди постоянно хранят деньги в конверте и потом по ошибке их уничтожают. А мы осторожно берем банкноты пинцетом и собираем их, как мозаику", - сказал Бертельманн.Центробанк Австралии говорит, что только четверть банкнот, находящихся в обращении, используются при повседневных операциях. До 8% наличных денег находятся в теневом секторе экономики (уклонение от уплаты налогов, незаконные платежи), при этом потеряно может быть до 10%. Это 7,6 млрд австралийских долларов ($5,2 млрд), которые "загадочным" образом исчезают в диванных подушках. Либо они считаются пропавшими без вести при "кораблекрушении", что позволяет избежать неудобных вопросов налоговиков.Чаще всего, чтобы сохранить наличность, люди прячут ее в сейфах, под кроватями и за шкафом не только в Австралии, но и по всему миру, сказал Лоу глава РБА.Чиновники Национального банка Швейцарии также обнаружили, что в 2000 г. объемы спрятанных в диване или за шкафом швейцарских франков резко выросли, вероятно, из-за страха заражения компьютерных систем, взрыва пузыря дот-комов, теракта 11 сентября и введения евро. Финансовый кризис 2007 г. заставил людей копить еще больше.Между тем, на фоне надвигающегося финансового кризиса для некоторых стран, таких как Новая Зеландия, исчезновение наличности приобретает поистине национальные масштабы. В 2017 г. за границу была отправлена треть новых банкнот Новой Зеландии, четырьмя годами ранее — 6%. Это произошло, когда туризм стал основным источником дохода, обогнав молочную промышленность. Чиновники начали размышлять о роли валютного обмена, особенно в Азии.Банк мог определить местонахождение только 25% наличных денег Новой Зеландии, остальные 75% просто исчезли."Мы находимся в одной лодке со многими другими центробанками. Мы не можем объяснить, почему запасы наличности растут и где они находятся", - сказал Кристиан Хоксби, помощник управляющего Резервного банка Новой Зеландии.