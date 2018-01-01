ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В ЕС назвали старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту "изоляцией Крыма от Украины"

      23.12 19:28Распечатать

      Фото: Global Look Press

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Власти Евросоюза отреагировали на завершение строительства моста через Керченский пролив, назвав данное событие "еще одним шагом" в присоединении Крыма к России.

      Во внешнеполитическом ведомстве Еврокомиссии прокомментировали запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил о том, что Россия завершила строительство железнодорожной части моста и открыла ж/д сообщение "без согласия Украины".

      По оценкам властей ЕС, данные действия якобы являются "очередным нарушением суверенитета и территориальной ценности Украины". Кроме того, по утверждению представителя Еврокомиссии, мост через Керченский пролив "ограничивает проход судов в украинские порты в Азовском море".

      Президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 г. принял участие в начале железнодорожного движения по Крымскому мосту. В этот же день с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Крым отправился первый пассажирский поезд маршрута Санкт-Петербург - Севастополь. Поезд прибудет в Севастополь утром 25 декабря.

      Рубрики: Регионы России, Европа

      Метки: Россия, ЕС, Крым

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить