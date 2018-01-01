Индия разочаровалась в глобализации?

Решение Индии выйти из Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) - соглашения о "зоне свободной торговли плюс", в которую входят 15 стран Азии, - возможно, оправдано внутренними экономическими и политическими причинами. Однако этот шаг нанесет удар по геополитическим интересам Нью-Дели, а также негативно отразится на торговых связях с Китаем и Японией - одних из самых важных партнеров Индии.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".ВРЭП привело бы к открытию индийского рынка для дешевых китайских товаров, что стало бы серьезной угрозой для и без того пробугсовывающей национальной экономики, которую Нью-Дели изо всех сил пытался оживить. Это очень важно для страны, которая уже имеет значительный дефицит торгового баланса с большинством членов ВРЭП и страдает от самого большого экономического спада за последние шесть лет, пишет в The National Interest эксперт базирующегося в Вашингтоне Центра Вудро Вильсона по Южной Азии Майкл Кугельман.С самого начала ВРЭП вызвало крайне негативную реакцию в Индии как со стороны бизнесменов, так и со стороны простых крестьян. Нью-Дели не может отвернуться от своих ключевых групп избирателей, в первую очередь многомиллионного фермерского класса, который и без того изможден огромным долговым бременем и засухой. В настоящее время правительство готовит крупномасштабный план восстановления экономики, который почти наверняка потребует самых жестких мер, что неминуемо приведет к снижению популярности премьер-министра Нарендра Моди и его партии.Однако отказ Индии от ВРЭП, в который помимо Китая входят Малайзия, Филиппины, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Бруней, Лаос, Мьянма и Камбоджа, ставит под вопрос ее стремление стать одним из ведущих игроков в Азии. От этого решения, вероятно, выиграет индийская экономика, но из-за него Нью-Дели упустит многочисленные геополитические возможности.Некоторые аналитики связывают нежелание Индии остаться в рамках соглашения о "зоне свободной торговли плюс" отчасти из-за непростых отношений с Поднебесной, которые характеризуются широкими экономическим связями и одновременно усилением стратегической конкуренции. Индийское правительство с опаской наблюдает за тем, как у ее границ Китай реализует глобальный коммерческий проект "Один пояс - один путь". В то же время два региональных соперника тесно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и активно участвуют в других многосторонних организациях, включая БРИКС и ШОС.Не следует забывать о более широких стратегических целях Индии: повышение роли страны на мировой арене и стремление оставаться быстроразвивающейся и ответственной державой. Все они очень важны для правительства Моди, которое рассматривает индуистский национализм не только как попытку повысить статус индусов дома, но и возможность превратить Индию в великую нацию за рубежом.По всем этим причинам отказ от ВРЭП, который с Индией имел бы половину населения мира и почти 30% мирового ВВП, по мнению западных аналитиков, ошибка Нью-Дели.Япония активнее всех пыталась убедить Индию не покидать ВРЭП. 15 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ для этой цели посетил Нью-Дели. Токио пытается сохранить прочные политические связи с Индией, а также обеспечить доступ японских компаний на субконтинент. Безусловно, ВРЭП предоставил бы Японии больше возможностей для увеличения экспорта в Индию и, что более важно, для увеличения инвестиций в субконтинент - беспроигрышный сценарий для обеих стран. Это важно, учитывая тот факт, что объемы торговли между Индией и Японией до сих пор относительно скромные.Решение Индии по ВРЭП отражает проблему, стоящую сегодня перед многими странами: как соединить желание следовать по пути глобализации в быстро меняющемся мировом порядке, сталкиваясь при этом со все более мощным националистическим давлением дома и требованием к политической и экономической самоизоляции.