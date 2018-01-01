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      Котировки британского фунта возобновили падение

      23.12 21:31Распечатать

      Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA-EFE

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Эйфория среди инвесторов в связи с победой Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах Великобритании сменилась более трезвой оценкой рисков, которые несет в себе выход из ЕС без сделки.

      Котировки пары фунт/доллар в понедельник, 23 декабря, снизились на 0,5% до отметки $1,2931 за фунт, снижение британской валюты продолжилось в течение 5-й сессии подряд. В целом фунт упал до уровней, наблюдавшихся в начале декабря до начала ралли на ожиданиях победы консерваторов.

      Основным фактором ослабления британской валюты являются опасения инвесторов относительно возросшей вероятности выхода Великобритании из Евросоюза без какого-либо полноценного соглашения.

      Победа Консервативной партии на парламентских выборах, прошедших 13 декабря, нейтрализовала риск так называемого "подвешенного парламента", при котором ни у одной партии не было бы абсолютного большинства. Однако сразу же после победы на выборах Борис Джонсон заявил о "мандате на выход из ЕС", и перспективы приближающегося выхода Лондона из состава ЕС без сделки начинают все больше тревожить участников валютного рынка.

      В пятницу, 20 декабря, новый состав палаты общин парламента Великобритании 358 голосами "за" при 234 голосах "против" одобрил законопроект о выходе страны из состава ЕС 31 января 2020 г.

      Одним из прямых намеков на "жесткий" разрыв связей с Евросоюзом стало включение в документ положения о главенстве британского судебного права над европейским.

      Ряд экспертов, в том числе аналитики Rabobank, отметили, что премьер-министр Великобритании продолжит вести переговоры с ЕС, используя угрозу выхода без соглашения, в результате чего фунт, скорее всего, будет оставаться под давлением.

      Рубрики: Валютный рынок, Европа

      Метки: британский фунт, выход Великобритании из ЕС

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