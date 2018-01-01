Котировки британского фунта возобновили падение

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Эйфория среди инвесторов в связи с победой Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах Великобритании сменилась более трезвой оценкой рисков, которые несет в себе выход из ЕС без сделки.