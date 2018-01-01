Топ-10 IT-прогнозов на следующий год

Сергей Плаксин, исполнительный директор Lenovo в России и странах Восточной Европы поделился с изданием "Вести.Экономика" прогнозами компании Lenovo относительно развития ИТ-индустрии в 2020 году. Среди прогнозируемых направлений развития – технологии 5G, повсеместное распространение искусственного интеллекта, переход компаний из облака на периферию, появление новых способов взаимодействия с сотрудниками и другие. Расскажем вам более подробно о каждом направлении.

1. 2020 будет годом 5G Скорость передачи данных в сетях 5G достигает 10 Гбит/с. Эта связь почти в 100 раз быстрее, чем 4G. Назвать все перемены, которые произойдут после перехода к 5G, практически невозможно. Многое из того, что мы увидим в будущем, может показаться сейчас чем-то из области научной фантастики. В целом, можно уверенно сказать, что 5G коренным образом преобразит многие привычные отрасли и стимулирует появление новых.



Развертывание 5G продолжится, в рамках этой фазы компании будут создавать частные сети для производственных объектов, чтобы повысить эффективность труда сотрудников и КПД машин, а также увеличить прибыль. В будущем мы увидим, как врачи проводят удаленные операции с помощью роботов на пациентах, которые находятся в сотнях километров от них, а офисные работники участвуют в совещаниях в формате голографической проекции.



Хотя необходимые для этого устройства появятся достаточно быстро, потребители смогут оценить все преимущества технологии 5G только когда необходимые сети, операторы связи и инфраструктура получат большее распространение. Постоянно подключенные к интернету ноутбуки с аккумуляторами повышенной емкости, поддержкой голосовых или рукописных интерфейсов, а также традиционных режимов ввода/вывода останутся востребованными. Перспективное направление развития персональных компьютеров — обеспечение более эффективной поддержки офисных программ и приложений для совместной работы, требующих значительных ресурсов. Пока компактные альтернативные устройства не готовы ее обеспечить, но вскоре ПК станет мощным инструментом для пользователей на периферии.

2. Складные устройства — новое слово в портативности и производительности Трендсеттеры в области технологий активно вкладывают средства в складные устройства. В 2020 г. такие гибриды соединят в себе лучшие качества ноутбуков и смартфонов — производительность и портативность. Складные дисплеи позволят создавать устройства с экранами большего размера и приведут к появлению целого ряда новых форм-факторов.



Лидеры отрасли продолжат разработку "умных" технологий в этой сфере — например, складных дисплеев, которые можно эффективно использовать как для работы, так и в повседневной жизни. В противном случае они рискуют остаться вне этой быстро развивающейся экосистемы.



Современные сотрудники все чаще путешествуют и все больше задач выполняют удаленно. Компании стремительно растут и становятся международными. По этой причине сотрудникам необходимы быстрые, эффективные и простые в освоении технологические средства, которые не будут затруднять их работу и как следствие влиять на имидж.

3. Повсеместное распространение ИИ Пользовательский опыт имеет огромное значение. Невидимые технологии будут оказывать позитивное влияние на него. В 2020 г., когда утихнет рекламная шумиха и беспокойство, пользователи увидят, что искусственный интеллект (ИИ) — уже не новейшая загадочная технология, а надежный помощник, который работает за кадром, благодаря которому мы получаем решения, повышающие качество жизни, рабочих процессов и услуг. Например, по прогнозу IDC, к 2024 г. более 60% отелей класса люкс по всему миру обзаведутся умными помощниками на базе ИИ, чтобы повысить качество обслуживания.



Искусственный интеллект с нами всерьез и надолго. По этой причине в 2020 г. и далее мы ожидаем усиления контроля в сфере ИИ. Организации будут создавать подразделения по внедрению ИИ, чтобы общество могло по-настоящему оценить преимущества технологии. ИИ выйдет за границы модного термина и станет повседневной реальностью. Специалисты уже задумываются о применении этой технологии во благо всего человечества. Впереди мы увидим много открытий.

4. Пользователи продолжат отстаивать свое право на частную жизнь Из-за повсеместного распространения датчиков и подключенности практически всех объектов, которыми мы пользуемся — включая лампы освещения, дверные звонки и автомобили — конфиденциальность выходит на первый план. И хотя потребители высоко оценивают преимущества умных устройств и повышение качества жизни, по данным опроса Всемирного экономического форума 2019 г., 57% респондентов указали, что недовольны тем, как компании используют их данные. Поскольку почти все сегодня подключено к интернету и другим сетям, это создает риски для информационной безопасности и конфиденциальности данных, потребители начинают лучше осознавать их.



По нашим прогнозам, в 2020 г. пользователи начнут ответственнее относиться к своим персональным данным и делать выбор в пользу брендов, решений и функций, обеспечивающих их защиту. Вслед за этой растущей потребностью технологические компании продолжат внедрять в свое ПО и устройства эффективные средства защиты информации потребителей. В то же время бренды будут более открыто сообщать о том, какие сведения они собирают и как их используют, причем не только на рынках, где действует GDPR.

5. Новые способы взаимодействия сотрудников В 2020 г. продолжится развитие возможностей совместной работы людей и машин. Это позволит оптимизировать рабочие процессы, экономить время и повысить эффективность коммуникаций. Новые технологии создают качественно новые формы и способы подготовки к трудоустройству, поиска работы и выполнения должностных обязанностей. Чтобы повысить продуктивность внутрикорпоративных совещаний по конференц-связи, компании начнут активно применять ИИ — например, для обеспечения доступа к текстовым расшифровкам и переводам речи в режиме реального времени. Вместо того чтобы фокусироваться на обеспечении связей между отдельными задачами, бизнес отдаст приоритет поиску новых способов взаимодействия и коммуникации между сотрудниками.

6. Безопасность организаций останется главным приоритетом Вслед за ускорением перехода на удаленную работу организации продолжат совершенствовать свои подходы к безопасности. Все больше заданий сегодня выполняется за пределами традиционного офиса из самых разных мест. Компании стремятся нанять самых лучших специалистов, предложив им самостоятельно выбирать, где и как они хотят работать.



Эффективная безопасность начинается с соблюдения элементарных правил. Иными словами, организации необходимы инструменты, которые обеспечат прозрачность работы всех устройств, независимо от их местонахождения, и позволят выполнять действия на этих устройствах. Не менее важно внедрить надлежащее управление правами доступа и идентификацией.



Огромную важность приобретут контекстные ИИ-решения для безопасности конечных устройств. Возможность прогнозировать, предупреждать, обнаруживать и реагировать на вредоносную активность в конечных точках сети позволит оперативно изолировать эти устройства и устранять последствия взлома.



Различия между решениями по безопасности постепенно нивелируются, поскольку и пользователям, и компаниям необходимы комплексные продукты, которые не оставят никаких точек доступа для хакеров. Объем и ценность данных, хранимых в системах организаций, продолжат расти, — как и потенциальный ущерб в случае хищения информации.

7. Инновационные компании перейдут из облака на периферию Пока облако активно замещает ЦОДы в качестве ядра сети, качественно новый технологический ярус — периферия — становится дополнительным источником ИТ-инфраструктуры, обеспечивая поддержку инновационных технологий и возможностей их эффективного применения в новых сферах. Переход на периферийные вычисления продиктован возможностью обслуживания более сложных рабочих нагрузок, включая машинное обучение и ИИ. По прогнозам экспертов, к 2020 году к интернету будет подключено более 20 миллиардов устройств, и многие компании предпочтут перенести аналитику данных и приложений на базе ИИ из облака на периферию, чтобы сократить время ожидания, облегчить нагрузку на основной сервер и оптимизировать бизнес-операции.

8. Качество медицинских услуг повысится благодаря подключенному и виртуальному медицинскому обслуживанию Требования потребителей к качеству выбираемых медицинских услуг постоянно растут. Метрики, полученные от носимых устройств и подключенного оборудования для наблюдения за больными, а также виртуальное общение c врачами позволят преобразить качество обслуживания пациентов и повысить эффективность лечения.



Для поддержания хорошего самочувствия и лечения хронических болезней важен стабильный и регулярный уход, и интеллектуальные технологии во многом помогают решать эту задачу. Разнообразные мобильные медицинские устройства и сервисы, основанные на технологии "интернет вещей" (IoT), обеспечивают ежедневный мониторинг и анализ, необходимые для ухода и лечения. Рост спроса и предложения на них находит отклик на рынках. В начале 2019 г. центры обслуживания программ медицинской помощи престарелым, инвалидам, неимущим и малоимущим в США изменили свои правила, одобрив возможность удаленного мониторинга состояния пациентов. Это дало поставщикам медицинских услуг возможность более гибко применять виртуальные решения в своей работе.

9. Глубокое проникновение AR/VR в образование Выездные школьные экскурсии, осмотр достопримечательностей и культурный обмен повышают качество обучения будущих поколений. Применение дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в образовании создает возможности обучения с погружением в среду, одинаково привлекательные для педагогов и учеников. Они также положительно влияют на усвоение и запоминание. По прогнозу Gartner, к 2021 г. 60% всех высших учебных заведений США начнут использовать VR на занятиях.



Студенты будут изучать географию, совершая путешествия по земному шару, выполнять виртуальные научные эксперименты и осматривать исторические достопримечательности, реальное посещение которых доступно не всем. Таким образом, технология позволит создать равные возможности для разных студентов. Обучение с погружением — эффективный инструмент, благодаря которому педагоги смогут собирать данные о прогрессе каждого учащегося и составлять индивидуальные учебные планы, учитывающие конкретные потребности и способы восприятия.

10. Облачные игры В 2020 г. ожидается взрывной рост спроса пользователей на облачные игры, связанный с потребностью доступа к игровым сервисам в любое время и из любого места. Пользователи хотят иметь возможность играть в любимые игры не только на домашних консолях или игровых ПК премиум-класса, но и со смартфонов и планшетов, а также ультрапортативных ноутбуков. Ввиду растущей популярности облачных игр среди профессиональных геймеров и любителей от технологических компаний ждут появления высокопроизводительных аппаратных средств с доступной ценой.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".