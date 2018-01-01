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      Глава МИД КНР оценил состояние отношений Китая с Россией и США

      23.12 22:54Распечатать

      Фото: Wassilis Aswestopoulos/imago stock&people

      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о "беспрецедентно высоком" уровней сотрудничества с Россией, отметив при этом подрыв доверия со стороны властей США.

      В интервью изданию "Жэньминь жибао" (People's Daily) глава МИД КНР подвел итоги уходящего 2019 г., cтавшего юбилейным в истории отношений России (как правопреемницы СССР – прим. ред.) и Китая, а также США и Китая.

      Ван И отметил, что спустя 70 лет с момента установления отношений между Россией и Китаем "стратегическое сотрудничество между странами вышло на новый уровень". По его словам, китайско-российское сотрудничество на сегодня представляет собой "наиболее сильные, зрелые и стабильные отношения великих держав". При этом он подчеркнул, что Китай и Россия "под совместным руководством глав государств продолжат писать новую историю и подниматься к новым вершинам".

      Динамика отношений между США и Китаем, по оценкам главы МИД КНР, спустя 40 лет с момента установления дипломатических отношений, наоборот, развивается по нисходящей траектории. Глава внешнеполитического ведомства Китая выразил сожаление о том, что важный год для обеих сторон был омрачен действиями США. Он отметил, что американские власти "последовательно вводили ограничения против Китая в различных областях, таких как экономика, торговля, наука и техника, а также вмешивались в ряд вопросов, касающихся территориального суверенитета Китая".

      Министр отметил, что действия властей США "подорвали взаимное доверие между Китаем и США, накопленное за последние 40 лет, а также повлияли на стабильность и развитие всего мира".

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Россия, Ван И, двусторонние отношения, МИД КНР

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