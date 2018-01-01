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      "Зеленая" энергия окупит себя через 7 лет?

      23.12 21:56Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Профессор Стэнфордского университета Марк Джейкобсон хочет потратить $73 трлн на то, чтобы мир полностью перешел на использование "зеленой" энергии. Мало того, он считает, что это окупится за 7 лет.

      "Реконструкция энергосистем, транспорта, процессов производства и других систем для работы на ветряных, солнечных и гидроэлектростанциях будет стоит $73 трлн", - отметил Марк Джейкобсон в исследовании, опубликованном в пятницу в журнале One Earth.

      "Но это компенсируется ежегодной экономией почти $11 трлн. Этот переход почти лишен недостатков, хотя многие и боятся, что это будет слишком дорого. Надеюсь, что эти страхи со временем уйдут", - сказал Джейкобсон, который написал исследование вместе с несколькими другими исследователями.

      В опубликованном в пятницу отчете рассмотрена ситуация в 143 странах, на которые приходится более 99% мировых выбросов парниковых газов. Экономия возможна, если отказаться от добычи ископаемого топлива, используя более эффективные системы и другие преимущества перехода на электроэнергию. А в 2015 г. Джейкобсон опубликовал документ, в котором отражен план перевода штатов США на 100%-е использование возобновляемых источников энергии.

      "Зеленый" новый курс" Александры Окасио-Кортес

      В статье отмечается, что работа Джейкобсона "подкреплена" идеями "Зеленого" нового курса" Александры Окасио-Кортес, цена которого может составить от $51 трлн до $93 трлн.

      26 марта лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложил провести голосование по "Зеленому" новому курсу" Александры Окасио-Кортес. Лицемеры демократы-сенаторы отказались поддержать его, и он провалился.

      Дуг Джонс (штат Алабама), Джо Манчин (штат Вашингтон) и Кирстен Синема (штат Аризона), независимый сенатор Ангус Кинг (штат Мэн), которые участвовали в совещаниях с демократами, проголосовали против этой сделки.

      На пресс-конференции главный спонсор законопроекта сената Эд Марки (штат Массачусетс) заявил, что поддержит это предложение.

      "Это вопрос национальной безопасности, экономики, здравоохранения и морали нашего времени", - сказал он.

      Но не проголосовал за него.

      Обзор PNAS плана Джейкобсона

      Американский журнал PNAS провел обзор плана Джейкобсона.

      Джейкобсон и его соавторы пытаются доказать, что можно обеспечить всех конечных потребителей энергии (в континентальной части США) исключительно ветровой, водной и солнечной энергией без использования угля, природного газа, биоэнергетики или ядерной энергетики, если поставлять энергию по разумной цене.

      Ветровая и солнечная энергия — это переменные источники энергии. И нужно решить вопрос того, как обеспечить энергию, если ее непосредственное производство не сможет постоянно удовлетворять спрос. Основные варианты: сократить нагрузку в периоды, когда энергия недоступна; развернуть очень большие хранилища, позволяющие накапливать энергию; предоставить дополнительные источники энергии, которые можно использовать при необходимости. Пока не ясно, насколько возможно сократить нагрузки, особенно в течение длительного времени, без больших экономических затрат. Сегодня нет доступных систем накопления электроэнергии по доступной цене, нет способов надежно хранить огромное количество энергии, необходимой в течение нескольких недель, чтобы гарантировано удовлетворять спрос, используя только расширенную выработку энергии ветра и солнца.


      Неправдоподобные предположения

      Емкость хранилищ энергии предполагает использование двух технологий. Чтобы дать представление о масштабе, система использования 100%-й ветровой, солнечной и гидроэнергетики предусматривает применение системы UTES почти в каждом сообществе каждого дома, офисного здания, больницы, школы и фабрики в США.

      Хотя и PCM, и UTES — многообещающие ресурсы, ни одна из технологий не достигла уровня технологической зрелости, который можно было бы уверенно использовать как основную базовую технологию при исследовании, цель которого - демонстрация технической надежности и воспроизводимости энергетической системы. Поэтому относительную незрелость этих технологий сложно согласовать с утверждением авторов о том, что решения, предложенные в исследовании, уже можно внедрять в необходимом масштабе и при низких расходах и что нет никаких технологических или экономических препятствий для внедрения предлагаемой системы.



      Вклад США в выбросы парниковых газов

      Если бы США эффективно потратили $7,8 трлн, мир избавился бы от 14,75% от предполагаемого вклада США в глобальное потепление.



      Моделирование без плана

      Обзор PNAS опроверг предположения Джейкобсона в отношении капитальных затрат, способности расширять гидроэлектростанции по мере необходимости и ограничений земельных площадей для ветряных турбин.

      Кроме того, как указывает PNAS, авторы не проводят никакого моделирования или анализа передачи. В результате их анализ игнорирует расширение пропускной способности, поток мощности и логистику ограничений передачи.

      Таким образом, не только недостаточно мощности, но нет и возможности хранить эту мощность в течение периодов, когда ветра и солнца практически нет.

      Сюда можно добавить воздействие на окружающую среду водохранилищ с плотинами, которые наносят вред окружающей среде. А также возможность того, что миллионы птиц будут убиты ветряными электростанциями. Неужели экологов не волнуют такие последствия?

      Ложь, лучший путь вперед

      Действительно ли Марк Джейкобсон верит в то, что говорит? Он читал обзоры PNAS и решил намеренно лгать, считая, что это лучший путь продвижения.

      В конце концов, он заставил активистов использовать эту идею как свою собственную. Даже ООН на его стороне.

      Изменение климата

      "Никто на планете, ни один человек, не знает, что будет с климатом и экосистемой мира через 50 лет. Мы все догадываемся, некоторые больше, чем другие", - Дэвид Коллум.

      "Виноделы Франции отмечают, что такой жары и засухи не было с XIV века", - сообщает Bloomberg.

      "Мы должны решить проблему глобального потепления. Даже если теория глобального потепления неверна, мы поступим правильно с точки зрения экономической и экологической политики", - считает Тим Вирт, сенатор, официальный представитель ООН.

      "…Нужно лишиться иллюзии, что международная климатическая политика - это экологическая политика. Политика в области изменения климата состоит в том, как мы фактически перераспределяем мировое богатство…", - подчеркнул Оттмар Эденхофер, официальный представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

      Так можно ли сказать, что Марк Джейкобсон — глупый лжец, просто потому, что он верит в бессмыслицу глобального потепления? Или он глупо лжет, продвигая технологии, которые не имеют веса, если они вообще существуют?

      Рубрики: Будущее

      Метки: энергетика, зеленая энергия

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