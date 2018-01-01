"Зеленая" энергия окупит себя через 7 лет?

Профессор Стэнфордского университета Марк Джейкобсон хочет потратить $73 трлн на то, чтобы мир полностью перешел на использование "зеленой" энергии. Мало того, он считает, что это окупится за 7 лет.

"Зеленый" новый курс" Александры Окасио-Кортес

Обзор PNAS плана Джейкобсона

Ветровая и солнечная энергия — это переменные источники энергии. И нужно решить вопрос того, как обеспечить энергию, если ее непосредственное производство не сможет постоянно удовлетворять спрос. Основные варианты: сократить нагрузку в периоды, когда энергия недоступна; развернуть очень большие хранилища, позволяющие накапливать энергию; предоставить дополнительные источники энергии, которые можно использовать при необходимости. Пока не ясно, насколько возможно сократить нагрузки, особенно в течение длительного времени, без больших экономических затрат. Сегодня нет доступных систем накопления электроэнергии по доступной цене, нет способов надежно хранить огромное количество энергии, необходимой в течение нескольких недель, чтобы гарантировано удовлетворять спрос, используя только расширенную выработку энергии ветра и солнца. Ветровая и солнечная энергия — это переменные источники энергии. И нужно решить вопрос того, как обеспечить энергию, если ее непосредственное производство не сможет постоянно удовлетворять спрос. Основные варианты: сократить нагрузку в периоды, когда энергия недоступна; развернуть очень большие хранилища, позволяющие накапливать энергию; предоставить дополнительные источники энергии, которые можно использовать при необходимости. Пока не ясно, насколько возможно сократить нагрузки, особенно в течение длительного времени, без больших экономических затрат. Сегодня нет доступных систем накопления электроэнергии по доступной цене, нет способов надежно хранить огромное количество энергии, необходимой в течение нескольких недель, чтобы гарантировано удовлетворять спрос, используя только расширенную выработку энергии ветра и солнца.

Неправдоподобные предположения

Вклад США в выбросы парниковых газов

Моделирование без плана

Ложь, лучший путь вперед

Изменение климата

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика"."Реконструкция энергосистем, транспорта, процессов производства и других систем для работы на ветряных, солнечных и гидроэлектростанциях будет стоит $73 трлн", - отметил Марк Джейкобсон в исследовании, опубликованном в пятницу в журнале One Earth."Но это компенсируется ежегодной экономией почти $11 трлн. Этот переход почти лишен недостатков, хотя многие и боятся, что это будет слишком дорого. Надеюсь, что эти страхи со временем уйдут", - сказал Джейкобсон, который написал исследование вместе с несколькими другими исследователями.В опубликованном в пятницу отчете рассмотрена ситуация в 143 странах, на которые приходится более 99% мировых выбросов парниковых газов. Экономия возможна, если отказаться от добычи ископаемого топлива, используя более эффективные системы и другие преимущества перехода на электроэнергию. А в 2015 г. Джейкобсон опубликовал документ, в котором отражен план перевода штатов США на 100%-е использование возобновляемых источников энергии.В статье отмечается, что работа Джейкобсона "подкреплена" идеями "Зеленого" нового курса" Александры Окасио-Кортес, цена которого может составить от $51 трлн до $93 трлн.26 марта лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложил провести голосование по "Зеленому" новому курсу" Александры Окасио-Кортес. Лицемеры демократы-сенаторы отказались поддержать его, и он провалился.Дуг Джонс (штат Алабама), Джо Манчин (штат Вашингтон) и Кирстен Синема (штат Аризона), независимый сенатор Ангус Кинг (штат Мэн), которые участвовали в совещаниях с демократами, проголосовали против этой сделки.На пресс-конференции главный спонсор законопроекта сената Эд Марки (штат Массачусетс) заявил, что поддержит это предложение."Это вопрос национальной безопасности, экономики, здравоохранения и морали нашего времени", - сказал он.Но не проголосовал за него.Американский журнал PNAS провел обзор плана Джейкобсона.Джейкобсон и его соавторы пытаются доказать, что можно обеспечить всех конечных потребителей энергии (в континентальной части США) исключительно ветровой, водной и солнечной энергией без использования угля, природного газа, биоэнергетики или ядерной энергетики, если поставлять энергию по разумной цене.Емкость хранилищ энергии предполагает использование двух технологий. Чтобы дать представление о масштабе, система использования 100%-й ветровой, солнечной и гидроэнергетики предусматривает применение системы UTES почти в каждом сообществе каждого дома, офисного здания, больницы, школы и фабрики в США.Хотя и PCM, и UTES — многообещающие ресурсы, ни одна из технологий не достигла уровня технологической зрелости, который можно было бы уверенно использовать как основную базовую технологию при исследовании, цель которого - демонстрация технической надежности и воспроизводимости энергетической системы. Поэтому относительную незрелость этих технологий сложно согласовать с утверждением авторов о том, что решения, предложенные в исследовании, уже можно внедрять в необходимом масштабе и при низких расходах и что нет никаких технологических или экономических препятствий для внедрения предлагаемой системы.Если бы США эффективно потратили $7,8 трлн, мир избавился бы от 14,75% от предполагаемого вклада США в глобальное потепление.Обзор PNAS опроверг предположения Джейкобсона в отношении капитальных затрат, способности расширять гидроэлектростанции по мере необходимости и ограничений земельных площадей для ветряных турбин.Кроме того, как указывает PNAS, авторы не проводят никакого моделирования или анализа передачи. В результате их анализ игнорирует расширение пропускной способности, поток мощности и логистику ограничений передачи.Таким образом, не только недостаточно мощности, но нет и возможности хранить эту мощность в течение периодов, когда ветра и солнца практически нет.Сюда можно добавить воздействие на окружающую среду водохранилищ с плотинами, которые наносят вред окружающей среде. А также возможность того, что миллионы птиц будут убиты ветряными электростанциями. Неужели экологов не волнуют такие последствия?Действительно ли Марк Джейкобсон верит в то, что говорит? Он читал обзоры PNAS и решил намеренно лгать, считая, что это лучший путь продвижения.В конце концов, он заставил активистов использовать эту идею как свою собственную. Даже ООН на его стороне."Никто на планете, ни один человек, не знает, что будет с климатом и экосистемой мира через 50 лет. Мы все догадываемся, некоторые больше, чем другие", - Дэвид Коллум."Виноделы Франции отмечают, что такой жары и засухи не было с XIV века", - сообщает Bloomberg."Мы должны решить проблему глобального потепления. Даже если теория глобального потепления неверна, мы поступим правильно с точки зрения экономической и экологической политики", - считает Тим Вирт, сенатор, официальный представитель ООН."…Нужно лишиться иллюзии, что международная климатическая политика - это экологическая политика. Политика в области изменения климата состоит в том, как мы фактически перераспределяем мировое богатство…", - подчеркнул Оттмар Эденхофер, официальный представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата.Так можно ли сказать, что Марк Джейкобсон — глупый лжец, просто потому, что он верит в бессмыслицу глобального потепления? Или он глупо лжет, продвигая технологии, которые не имеют веса, если они вообще существуют?