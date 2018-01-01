Финтех: топ-10 самых перспективных стартапов 2019 года

Финансовые технологии занимают все более важное место на мировой арене. В 2018 г. индустрия достигла небывалого роста.

Coconut Объем привлеченного финансирования : $2,5 млн



Сфера деятельности : Coconut – британская компания, которая работает в области бухгалтерии и финансовой отчетности, предоставляя платформу для малого и среднего бизнеса.



В 2019 г. Coconut запустила первый сервис по подписке, который предоставляет безлимитный доступ к выписке счетов-фактур и налоговых отчетов всего за £5 ($6,51) в месяц.



Это очень привлекательная возможность для малого и среднего бизнеса, у представителей которого нет времени на бухгалтерию. : $2,5 млн: Coconut – британская компания, которая работает в области бухгалтерии и финансовой отчетности, предоставляя платформу для малого и среднего бизнеса.В 2019 г. Coconut запустила первый сервис по подписке, который предоставляет безлимитный доступ к выписке счетов-фактур и налоговых отчетов всего за £5 ($6,51) в месяц.Это очень привлекательная возможность для малого и среднего бизнеса, у представителей которого нет времени на бухгалтерию.

Brex Объем привлеченного финансирования : $282 млн



Сфера деятельности : Brex – американская компания, предоставляющая кредитные карты, которые прежде всего предназначены для финансирования стартапов. Этот стартап получил статус "компании-единорога" в 2018 г., всего через месяц после запуска первого продукта стоимостью $100 млн.



Теперь же Brex рассчитывает получить доступ к новым клиентам и вывести компанию на новый уровень. : $282 млн: Brex – американская компания, предоставляющая кредитные карты, которые прежде всего предназначены для финансирования стартапов. Этот стартап получил статус "компании-единорога" в 2018 г., всего через месяц после запуска первого продукта стоимостью $100 млн.Теперь же Brex рассчитывает получить доступ к новым клиентам и вывести компанию на новый уровень.

TrueLayer Объем привлеченного финансирования : $11,8 млн



Сфера деятельности : TrueLayer - британская компания, предоставляющая финансовые услуги с помощью специальных программ.



Недавно TrueLayer заключила партнерство с Plum, что поможет компании выйти на рынок Германии. : $11,8 млн: TrueLayer - британская компания, предоставляющая финансовые услуги с помощью специальных программ.Недавно TrueLayer заключила партнерство с Plum, что поможет компании выйти на рынок Германии.

Raisin Объем привлеченного финансирования : $178 млн



Сфера деятельности : сбережения и инвестиции в Германии



В 2019 г. Raisin стала "компанией-единорогом", после того как в январе привлекла финансирования в размере $114 млн.



С тех пор компания заключила партнерство с Commerzbank и ClearScore.



Кроме того, компания сотрудничает с Starling Bank начиная с 2018 г., что позволяет клиентам открывать счета в Великобритании. : $178 млн: сбережения и инвестиции в ГерманииВ 2019 г. Raisin стала "компанией-единорогом", после того как в январе привлекла финансирования в размере $114 млн.С тех пор компания заключила партнерство с Commerzbank и ClearScore.Кроме того, компания сотрудничает с Starling Bank начиная с 2018 г., что позволяет клиентам открывать счета в Великобритании.

Anorak Объем привлеченного финансирования : $11,7 млн



Сфера деятельности : Anorak – британская компания, которая предоставляет услуги страхования жизни.



Компания отделилась от инновационной финтех лаборатории Accenture ранее в этом году. : $11,7 млн: Anorak – британская компания, которая предоставляет услуги страхования жизни.Компания отделилась от инновационной финтех лаборатории Accenture ранее в этом году.

SoFi Объем привлеченного финансирования : $2 млрд



Сфера деятельности : это американская компания, предоставляющая услуги управления личными финансами.



Если ранее компания занималась в основном займами и кредитами, включая студенческие кредиты, то в 2019 г. она сделала ряд важных шагов в сторону управления личными финансами. Были запущены ETFs и инвестиционные продукты. : $2 млрд: это американская компания, предоставляющая услуги управления личными финансами.Если ранее компания занималась в основном займами и кредитами, включая студенческие кредиты, то в 2019 г. она сделала ряд важных шагов в сторону управления личными финансами. Были запущены ETFs и инвестиционные продукты.

Lending Express Объем привлеченного финансирования : $2,7 млн



Сфера деятельности : Lending Express - это американская платформа займов, которая работает прежде всего для малого и среднего бизнеса и помогает получить доступ к финансированию, а также предоставляет необходимые консультации.



Средний и малый бизнес остается недооцененным по всему миру. И, несмотря на определенный прогресс, многие стартапы по-прежнему нуждаются в дополнительном финансирования, а также в консультациях по вопросам получения финансирования и инвестирования. : $2,7 млн: Lending Express - это американская платформа займов, которая работает прежде всего для малого и среднего бизнеса и помогает получить доступ к финансированию, а также предоставляет необходимые консультации.Средний и малый бизнес остается недооцененным по всему миру. И, несмотря на определенный прогресс, многие стартапы по-прежнему нуждаются в дополнительном финансирования, а также в консультациях по вопросам получения финансирования и инвестирования.

Volt Bank Объем привлеченного финансирования : $45 млн



Сфера деятельности : Volt – австралийский необанк.



В январе текущего года Volt стал первым в Австралии полностью лицензированным необанком.



Он предлагает ряд розничных банковский продуктов, а также различные инструменты по управлению счетами.



Кроме того, у банка есть планы по развитию, которые включают привлечение клиентов среди среднего и малого бизнеса в 2020 г. : $45 млн: Volt – австралийский необанк.В январе текущего года Volt стал первым в Австралии полностью лицензированным необанком.Он предлагает ряд розничных банковский продуктов, а также различные инструменты по управлению счетами.Кроме того, у банка есть планы по развитию, которые включают привлечение клиентов среди среднего и малого бизнеса в 2020 г.

Bowtie Объем привлеченного финансирования : $30 млн



Сфера деятельности : Bowtie – стартап, расположенный в Гонконге, которые предоставляет клиентам услуги по страхованию жизни.



В декабре 2018 г. Bowtie стал первым стартапом в Гонконге, работающим в сфере страхования жизни, который получил онлайн-лицензию на ведение деятельности от Hong Kong's Insurance Authority (IA).



Более 80% клиентов компании в Гонконге стремятся использовать цифровые каналы для взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги страхования. : $30 млн: Bowtie – стартап, расположенный в Гонконге, которые предоставляет клиентам услуги по страхованию жизни.В декабре 2018 г. Bowtie стал первым стартапом в Гонконге, работающим в сфере страхования жизни, который получил онлайн-лицензию на ведение деятельности от Hong Kong's Insurance Authority (IA).Более 80% клиентов компании в Гонконге стремятся использовать цифровые каналы для взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги страхования.

Wefox Объем привлеченного финансирования : $158,5 млн



Сфера деятельности : немецкий стартап Wefox соединяет страховые компании и брокеров, которые управляют средствами и консультируют клиентов только в цифровом формате.



В марте 2019 г. стартап смог привлечь финансирования в размере $125 млн, заключив сотрудничество с SBI Group и запустив деятельность в Азии.



С учетом того, что Wefox частично работает в сегменте B2B, велика вероятность того, что на ее продукты будет большой спрос со стороны страховщиков, которые вынуждены конкурировать со все растущим числом стартапов в области онлайн-страхования. : $158,5 млн: немецкий стартап Wefox соединяет страховые компании и брокеров, которые управляют средствами и консультируют клиентов только в цифровом формате.В марте 2019 г. стартап смог привлечь финансирования в размере $125 млн, заключив сотрудничество с SBI Group и запустив деятельность в Азии.С учетом того, что Wefox частично работает в сегменте B2B, велика вероятность того, что на ее продукты будет большой спрос со стороны страховщиков, которые вынуждены конкурировать со все растущим числом стартапов в области онлайн-страхования.

Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика".Так, только в III квартале прошлого года финансирование отрасли достигло $32,6 млрд.Такие регионы, как Южная Америка и Африка, также появляются на мировой арене в этой области.Многие финансово-технологические компании выходят на новые рынки, где также начинает зарождаться конкуренция.Эксперты Business Insider Intelligence составили список 10 самых перспективных и многообещающих финтех-компаний 2019 года.