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      Финтех: топ-10 самых перспективных стартапов 2019 года

      05:00Распечатать
      Москва, 23 декабря - "Вести.Экономика". Финансовые технологии занимают все более важное место на мировой арене. В 2018 г. индустрия достигла небывалого роста.

      Так, только в III квартале прошлого года финансирование отрасли достигло $32,6 млрд.

      Такие регионы, как Южная Америка и Африка, также появляются на мировой арене в этой области.

      Многие финансово-технологические компании выходят на новые рынки, где также начинает зарождаться конкуренция.

      Эксперты Business Insider Intelligence составили список 10 самых перспективных и многообещающих финтех-компаний 2019 года.

      Coconut

      Объем привлеченного финансирования: $2,5 млн

      Сфера деятельности: Coconut – британская компания, которая работает в области бухгалтерии и финансовой отчетности, предоставляя платформу для малого и среднего бизнеса.

      В 2019 г. Coconut запустила первый сервис по подписке, который предоставляет безлимитный доступ к выписке счетов-фактур и налоговых отчетов всего за £5 ($6,51) в месяц.

      Это очень привлекательная возможность для малого и среднего бизнеса, у представителей которого нет времени на бухгалтерию.

      Brex

      Объем привлеченного финансирования: $282 млн

      Сфера деятельности: Brex – американская компания, предоставляющая кредитные карты, которые прежде всего предназначены для финансирования стартапов. Этот стартап получил статус "компании-единорога" в 2018 г., всего через месяц после запуска первого продукта стоимостью $100 млн.

      Теперь же Brex рассчитывает получить доступ к новым клиентам и вывести компанию на новый уровень.

      TrueLayer

      Объем привлеченного финансирования: $11,8 млн

      Сфера деятельности: TrueLayer - британская компания, предоставляющая финансовые услуги с помощью специальных программ.

      Недавно TrueLayer заключила партнерство с Plum, что поможет компании выйти на рынок Германии.

      Raisin

      Объем привлеченного финансирования: $178 млн

      Сфера деятельности: сбережения и инвестиции в Германии

      В 2019 г. Raisin стала "компанией-единорогом", после того как в январе привлекла финансирования в размере $114 млн.

      С тех пор компания заключила партнерство с Commerzbank и ClearScore.

      Кроме того, компания сотрудничает с Starling Bank начиная с 2018 г., что позволяет клиентам открывать счета в Великобритании.

      Anorak

      Объем привлеченного финансирования: $11,7 млн

      Сфера деятельности: Anorak – британская компания, которая предоставляет услуги страхования жизни.

      Компания отделилась от инновационной финтех лаборатории Accenture ранее в этом году.

      SoFi

      Объем привлеченного финансирования: $2 млрд

      Сфера деятельности: это американская компания, предоставляющая услуги управления личными финансами.

      Если ранее компания занималась в основном займами и кредитами, включая студенческие кредиты, то в 2019 г. она сделала ряд важных шагов в сторону управления личными финансами. Были запущены ETFs и инвестиционные продукты.

      Lending Express

      Объем привлеченного финансирования: $2,7 млн

      Сфера деятельности: Lending Express - это американская платформа займов, которая работает прежде всего для малого и среднего бизнеса и помогает получить доступ к финансированию, а также предоставляет необходимые консультации.

      Средний и малый бизнес остается недооцененным по всему миру. И, несмотря на определенный прогресс, многие стартапы по-прежнему нуждаются в дополнительном финансирования, а также в консультациях по вопросам получения финансирования и инвестирования.

      Volt Bank

      Объем привлеченного финансирования: $45 млн

      Сфера деятельности: Volt – австралийский необанк.

      В январе текущего года Volt стал первым в Австралии полностью лицензированным необанком.

      Он предлагает ряд розничных банковский продуктов, а также различные инструменты по управлению счетами.

      Кроме того, у банка есть планы по развитию, которые включают привлечение клиентов среди среднего и малого бизнеса в 2020 г.

      Bowtie

      Объем привлеченного финансирования: $30 млн

      Сфера деятельности: Bowtie – стартап, расположенный в Гонконге, которые предоставляет клиентам услуги по страхованию жизни.

      В декабре 2018 г. Bowtie стал первым стартапом в Гонконге, работающим в сфере страхования жизни, который получил онлайн-лицензию на ведение деятельности от Hong Kong's Insurance Authority (IA).

      Более 80% клиентов компании в Гонконге стремятся использовать цифровые каналы для взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги страхования.

      Wefox

      Объем привлеченного финансирования: $158,5 млн

      Сфера деятельности: немецкий стартап Wefox соединяет страховые компании и брокеров, которые управляют средствами и консультируют клиентов только в цифровом формате.

      В марте 2019 г. стартап смог привлечь финансирования в размере $125 млн, заключив сотрудничество с SBI Group и запустив деятельность в Азии.

      С учетом того, что Wefox частично работает в сегменте B2B, велика вероятность того, что на ее продукты будет большой спрос со стороны страховщиков, которые вынуждены конкурировать со все растущим числом стартапов в области онлайн-страхования.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, компании, стартапы, финтех

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