Обама попросил свих доноров поддержать Элизабет Уоррен

Несмотря на то, что демократ Элизабет Уоррен проводила основную часть своей кампании, протестуя против доноров и отказываясь принимать чеки на крупные суммы от демократов, бывший президент Обама в частном порядке обсуждал кандидата 2020 года с главными донорами предвыборной кампании.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика"Согласно The Hill, Обама посоветовал им поддержать демократа из Массачусетса, несмотря на ее планы изолировать их от большей части их богатства. Если она станет кандидатом, по словам Обамы, донорам ничего не останется, кроме как поддержать.«В этих разговорах бывший президент подчеркнул, что не поддерживает демократов. Однако поручился за Уоррен, ясно дав понять на закрытых заседаниях, что считает ее способным кандидатом и потенциальным президентом, говорят источники», - отмечает The Hill.«Всем кандидатам, которые обращались к нему за советом, он задал 3 вопроса: ваша семья вас поддерживает? Почему именно вы? И почему сейчас? Она ответила на все. Я думаю, что он чувствует, что может высказать свое мнение о ней, потому что он нанял ее», - отметил один давний союзник Обамы.Конечно, Обама также нанял кандидата на выборы 2020 года Хулиана Кастро на пост министра жилищного строительства и городского развития. Также есть Джо Байден — бывший вице-президент Обамы, о котором он молчал все это время. Согласно The Hill, Обама все также «невероятно любит» Байдена и с интересом следит за его кампанией.Нет, ясно, что Уоррен - выбор Обамы на выборы 2020 года, несмотря на опасения демократов что в сфере финансовых услуг «с ней будут проблемы», говорится в отчете.«Он, видимо, полагает, что она очень умная», - сказал один из доноров-демократов, добавив, что «он считает, что ее политические идеи важны. И он видит, что она проводит кампанию с максимальной самоотдачей».Тот факт, что Обама хвалит Уоррен особенно резко контрастирует с периодом его президентства, когда, по слухам, у них были разногласия по экономическим вопросам, включая Транстихоокеанское партнерство. Напряженность между президентом и сенатором штата Массачусетс часто была причиной недовольства администрации.С тех пор эти трения продолжали привлекать внимание СМИ, в том числе и в 2015 году, когда Обама не обратил внимания на то, что Уоррен не согласна с соглашением по ТТП.«Правда в том, что Элизабет - политик, как и все остальные», - сказал он в интервью Yahoo», - отмечает The Hill.Между тем, 200 сотрудников Обамы нижнего и среднего звена, которые работали над его президентскими кампаниями и / или в его администрации, теперь также поддерживают Уоррен.На прошлой неделе Уоррен отметила, что мэр города Саут-Бенд на севере штата Индиана Пит Буттиджич принял деньги от крупных доноров. На что тот ответил, что Уоррен сама является миллионером, принимавшим пожертвования от богатых доноров во время своей кампании в Сенате.Также он отметил, что кем бы ни был кандидат от демократов, он должен использовать все возможные средства на всеобщих выборах, чтобы бороться с Трампом.