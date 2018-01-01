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      Половина из топ-10 самых богатых видеоблогеров - геймеры

      15:20Распечатать

      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика" В рейтинге 10 самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube по версии Forbes, половина - зарабатывают на видеоиграх. За счет спонсорства, рекламы и публичных выступлений геймеры получают более $10 миллионов в год.

      Видеоигры - крупный бизнес на YouTube, привлекающий миллионы зрителей, которые с удовольствием смотрят стримы любимых игр. По данным Forbes, пятеро из 10 самых высокозарабатывающих видеоблогеров создают контент, ориентированный на геймеров.

      Охвату аудитории могут позавидовать многие традиционные медиа - например, канал Феликса PewDiePie Чельберга является самым популярным на YouTube среди одиночных блогеров. У него более 102 миллионов подписчиков, а общее количество просмотров превысило 24 миллиарда. При этом, большинство его видео сосредоточено вокруг видеоигр. Даниэль Миддлтон, известный среди фанатов как DanTDM, а также Марк Фишбах, известный как Markiplier, зарабатывают более $10 млн. в год и имеют более 20 млн. подписчиков.

      Секрет успеха кроется в том, что блогеры не просто стримят игры, но стараются делать из этого процесса шоу. В том числе, за счет провокационных шуток и глупых выходок, которые помогают создавать непринужденную веселую атмосферу, что привлекает молодую аудиторию.

      Самые просматриваемые игры на YouTube редко включают в себя последние бестселлеры или новые релизы. Блогеры часто выбирают игры с открытым миром или «песочницу», которая позволяет геймерам экспериментировать с объектами и физикой, а также искать новые способы удивить своих зрителей.

      Вот те из блогеров, кто заработал на гейминге больше всех:

      1 — В общем рейтинге шестое место занял геймер Preston (Престон Арсмент), доход $14 млн.

      2 — PewDiePie (Феликс Чельберг) занял седьмое место с доходом в $13 млн.

      2 — Геймер Марк Фишбах (Markiplier) также на седьмом месте. Он не только снимает видео с играми, но и выпустил, в частности, собственную линию люксовой одежды для геймеров. Его доход – $13 млн.

      4 — Британец Дэн Миддлтон (DanTDM) на 9-м месте в общем рейтинге. Он снимает видео по играм Minecraft и Fortnite. Его доход – $12 млн.

      5 — В общем рейтинге на 10-м месте геймер Эван Фонг, более известный как VanossGamin. Его доход – $11,5 млн.

      После привлечения достаточно большого количества подписчиков, блогеры получают дополнительный заработок через спонсорства и мерчандайз, зарабатывая уже на собственном бренде. YouTube платит блогера за размещение рекламы в их видео, но за счет прямого делового партнерства ютюберы могут заработать больше всего.

      Ранее YouTube запустил опцию спонсорской подписки на канал, что позволяет пользователям получать доступ к эксклюзивному контенту блогера. Оплата эксклюзивного членства - это самый прямой способ для зрителей поддержать понравившихся блогеров и вступить в фан-сообщество.

      Однако, стремление постоянно создавать новые видео для всепоглощающей аудитории может привести к выгоранию - общей проблеме для многих видеоблогеров на YouTube. Также геймеры, которые становятся известными в определенной игре, часто видят, что их зрительская аудитория уменьшается, если они пробуют что-то новое, а подписчики могут негодовать, если не получают те видео, к которым привыкли.

      Одна из звезд YouTube, 30-летний блогер Феликс Чельберг (PewDiePie) недавно заявил о том, что в 2020 году перестанет выпускать новые ролики. «В следующем году я хочу отдохнуть от YouTube. Я хотел предупредить вас заранее, потому что уже все решил. Я устал. Чувствую себя очень уставшим. Не знаю, заметно ли это вам», — заявил PewDiePie в одном из своих роликов.

      «В следующем году я временно возьму перерыв. Все объясню попозже», — пообещал блогер. В августе этого года блогер уже намекал на то, что хочет немного отойти от блогерства, чтобы сосредоточиться на реальной жизни. Тогда Чельберг женился на своей коллеге по YouTube Марции Бизоньин.

      Создать многомиллионный персональный бренд через YouTube нелегко, будь то видеоигры, косметические товары или обычные видеодневники. Но YouTube предоставил геймерам возможность превратить свое хобби в огромную социальную платформу, которая оказала влияние на поп-культуру во все более и более стремящемся в онлайн-мире.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: YouTube, гейминг, блогеры, игры

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