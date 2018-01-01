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      Судебный комитет палаты представителей готовится предъявить Трампу новые обвинения

      04:47Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика" Демократы заявили, что могут подготовить новые "статьи об импичменте" на основе показаний экс-юрисконсульта Белого дома Дональда МакГана.

      Фото: JIM BOURG/ EPA-EFE

      Юристы судебного комитета Палаты представителей заявили, что коллегия может подготовить и рекомендовать “новые статьи об импичменте” против президента Дональда Трампа, если дополнительные доказательства будут получены в показаниях бывшего адвоката Белого дома Дона МакГана.

      Демократы в течение нескольких месяцев боролись через суд, добиваясь того, чтобы повесткой вызвать МакГана для дачи показаний в рамках процедуры импичмента в Конгрессе. Они утверждают, что показания юриста являются “ключевыми” в расследовании, даже несмотря на то, что палата утвердила две статьи обвинения против Трампа на прошлой неделе.

      Показания МакГана “также имеют отношение к продолжающимся в Комитете расследованиям неправомерных действий Президента и рассмотрению вопроса о том, следует ли рекомендовать дополнительные статьи об импичменте”, - отметили юристы Судебного комитета в представлении, направленном в Вашингтонский апелляционный суд.

      “Если в результате показаний МакГана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях, утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента”, - говорится в документе.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, Палата представителей Конгресса США 18 декабря проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Его обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса.

      Обвинители настаивают на том, что Трамп удержал сотни миллионов долларов одобренной Конгрессом военной помощи Украине, добиваясь от Киева преследования своих политических конкурентов. Его администрация отказалась выполнить требования демократов Конгресса и оказывала давление на многочисленных правительственных свидетелей, убеждая их не сотрудничать со следствием.

      Юристы утверждают, что МакГан был ключевым свидетелем предполагаемого препятствия правосудию со стороны Трампа, подробно описанного еще в докладе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

      МакГан мог бы помочь судебному комитету определить “модель обструктивного поведения” президента, которая бы послужила основанием для привлечения его к ответственности за препятствование работе Конгресса, отмечает CNBC со ссылкой на представление комитета.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Дональд Трамп, импичмент, Роберт Мюллер, Палата представителей, судебный комитет, юрист-консульт Белого Дома, Дон МакГан

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