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      Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

      05:05Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика" Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уведомила Минтранс о возможных сложностях.

      Как говорится в письме ассоциации замминистра транспорта Александру Юрчику от 20 декабря, копия которого размещена на сайте организации, причина возможного дефицита воздушных судов в том, что ведомство с октября не включает в приложение к межправительственному соглашению с Бермудскими островами новые иностранные самолеты, поступающие авиакомпаниям.

      Речь идет о 27-30 новых самолетах, отмечают в ассоциации. Эти лайнеры авиакомпании заранее планировали использовать для выполнения программ полетов в новогодние праздники. "Невключение такого большого количества ВС в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - отмечается в письме.

      В ассоциации сложившуюся ситуацию называют критической и просят ведомство включить новые лайнеры в приложение.

      Большая часть российских авиакомпаний выполняет рейсы на самолетах иностранного производства: Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier. При этом, как отмечают "Ведомости", 91% российского авиапарка зарегистрирован на Бермудских островах, поставки же в Россию осуществляются в соответствии с приложением 83 bis Чикагской конвенции, разделяющей ответственность за летную готовность судна между страной его регистрации и эксплуатации.

      14 декабря глава российского МИД Сергей Лавров предложил Минтрансу и "Росавиации" расторгнуть межправительственный договор России с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами. За этим должен последовать перевод самолетов из иностранных реестров в российский. В Минтрансе идею поддержали, и ведомство приостановило внесение в соглашение судов из иностранных реестров, пояснил источник "Ведомостей" из одной из авиакомпаний.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Минтранс, Бермуды, АЭВТ, отмена рейсов, сертификация самолета, Чикагская конвенция, 83 bis, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

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