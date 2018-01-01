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      10 популярных курортов России для отдыха летом 2020 года

      06:18Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие черноморские курорты популярны для летнего отдыха в новом 2020 г.

      По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых на море летом-2020 на период от 9,9 до 14,8 ночи и планируют потратить на проживание от 2,1 тыс. до 3,3 тыс. руб. в сутки.

      Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 г.

      Ниже мы расскажем о 10 популярных курортах для отдыха в новом году.

      1. Ялта — 3317,3 руб./11,3 ночи

      Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.

      Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

      2. Евпатория — 2449,4 руб./14,8 ночи

      Евпатория — город-курорт на западе Крыма.

      Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения.

      В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи.

      3. Феодосия — 2419,6 руб./11,7 ночи

      Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря.

      Феодосия — климатобальнеологический курорт.

      Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха.

      4. Алушта — 3320 руб./12,6 ночи

      Алушта — город-курорт на южном берегу Крыма.

      Достопримечательности здесь есть в большом количестве, равно как и руины византийской крепости Алустон, и мечеть ХIX в., и храм, построенный во имя Всех крымских святых и Феодора Стратилата.

      5. Сочи — 2576,7 руб./12,4 ночи

      Сочи — город в России, расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае.

      На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц.

      6. Судак — 2112,3 руб./11 ночей

      Судак — город республиканского подчинения в юго-восточном Крыму, на берегу Черного моря, традиционный центр производства вин и курорт.

      Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

      Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.

      7. Севастополь — 2948,3 руб./9,9 ночи

      Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.

      В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.

      Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

      8. Анапа — 2208,9 руб./13 ночей

      Анапа — курортный город на юге России, расположен у побережья Черного моря в Краснодарском крае.

      В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.

      Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.

      Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного.

      9. Алупка — 2359 руб./13,8 ночи

      Алупка — город на южном берегу Крыма.

      В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания), детский санаторий "Алупка", санаторий матери и ребенка "Южнобережный" (общесоматический профиль), детский санаторий им. А. Боброва, где лечат костный туберкулез у детей.

      10. Геленджик — 2470,7 руб./12,8 ночи

      Геленджик — город на юге России, в Краснодарском крае. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа.

      Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.

      В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, туризм, отдых, путешествия, курорты

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