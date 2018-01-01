10 популярных курортов России для отдыха летом 2020 года

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие черноморские курорты популярны для летнего отдыха в новом 2020 г.

1. Ялта — 3317,3 руб./11,3 ночи



Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой. Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

2. Евпатория — 2449,4 руб./14,8 ночи



Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения.



В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи. Евпатория — город-курорт на западе Крыма.Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения.В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи.

3. Феодосия — 2419,6 руб./11,7 ночи



Феодосия — климатобальнеологический курорт.



Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха. Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря.Феодосия — климатобальнеологический курорт.Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха.

4. Алушта — 3320 руб./12,6 ночи



Достопримечательности здесь есть в большом количестве, равно как и руины византийской крепости Алустон, и мечеть ХIX в., и храм, построенный во имя Всех крымских святых и Феодора Стратилата. Алушта — город-курорт на южном берегу Крыма.Достопримечательности здесь есть в большом количестве, равно как и руины византийской крепости Алустон, и мечеть ХIX в., и храм, построенный во имя Всех крымских святых и Феодора Стратилата.

5. Сочи — 2576,7 руб./12,4 ночи



На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц. Сочи — город в России, расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае.На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц.

6. Судак — 2112,3 руб./11 ночей



Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.



Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника. Судак — город республиканского подчинения в юго-восточном Крыму, на берегу Черного моря, традиционный центр производства вин и курорт.Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.

7. Севастополь — 2948,3 руб./9,9 ночи



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.



Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции. Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

8. Анапа — 2208,9 руб./13 ночей



В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.



Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.



Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного. Анапа — курортный город на юге России, расположен у побережья Черного моря в Краснодарском крае.В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного.

9. Алупка — 2359 руб./13,8 ночи



В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания), детский санаторий "Алупка", санаторий матери и ребенка "Южнобережный" (общесоматический профиль), детский санаторий им. А. Боброва, где лечат костный туберкулез у детей. Алупка — город на южном берегу Крыма.В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания), детский санаторий "Алупка", санаторий матери и ребенка "Южнобережный" (общесоматический профиль), детский санаторий им. А. Боброва, где лечат костный туберкулез у детей.

10. Геленджик — 2470,7 руб./12,8 ночи



Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.



В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га. Геленджик — город на юге России, в Краснодарском крае. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа.Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га.

Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика".По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых на море летом-2020 на период от 9,9 до 14,8 ночи и планируют потратить на проживание от 2,1 тыс. до 3,3 тыс. руб. в сутки.Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 г.Ниже мы расскажем о 10 популярных курортах для отдыха в новом году.