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      Рост цен на бензин в 2019 году оказался самым низким за 11 лет

      06:20Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". С начала года топливо прибавило в цене лишь 1,9%.

      Основываясь на данных "Росстата", "Известия" подсчитали, насколько подорожал бензин в 2019 г., и пришли к выводу, что рост цен за 11 лет оказался минимальным: с начала года цены поднялись только на 1,9%.

      В "Росстате" подтвердили верность расчетов: "Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 г. составил минимальное значение с 2008 г., а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009 г.".

      Дизельное топливо с начала года подорожало на 2,4%, при этом в 2018 г. бензин подорожал на 9,4%, а в 2017 г. - на 7,3%.

      Накануне в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что рост цен на нефтепродукты в России по итогам 2019 г. будет ниже уровня инфляции. "Росстат" указывает, что на 16 декабря рост цен с начала года составил 2,9%. По итогам года Минэкономразвития прогнозирует показатель на уровне 3-3,1%.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", за сдерживание цен на топливо российские нефтяники получат в 2019 г. 250-300 млрд руб. Демпфирующий (компенсирующий) механизм стал частью соглашения правительства с компаниями, восполняющей их потери при поставках на внутренний рынок. С 1 июля 2019 г. заработала новая формула расчета демпфера, ранее правительство временно замораживало цены на топливо.

      Рубрики: Энергетика, Транспорт и туризм

      Метки: инфляция, Россия, бензин, Росстат, дизельное топливо, демпфер

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