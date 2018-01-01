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      В США расследуют деятельность концерна BMW

      06:35Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Компанию подозревают в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

      Фото: PHILIPP GUELLAND/EPA-EFE

      Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует деятельность концерна BMW. Как сообщает агентство Reuters, данную информацию подтвердил анонимный представитель германского автопроизводителя.

      "Мы можем подтвердить, что SEC связались с нами и мы полностью сотрудничаем с расследованием", - цитирует агентство слова источника, не уточнившего, впрочем, причины пристального интереса американского регулятора к концерну.

      Их ранее назвала газета The Wall Street Journal, которая со ссылкой на собственные источники сообщила, что SEC подозревает BMW в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

      Американский регулятор поступившую информацию пока комментировать не стал.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, SEC, BMW, расследование, Германия, завышение показателей

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