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      В ходе протестов в Нью-Дели задержаны почти 150 человек

      06:37Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". Активисты выступают против новой редакции закона о гражданстве Индии.

      Фото: JAGADEESH NV/EPA-EFE

      За минувшие сутки в Нью-Дели были задержаны не менее 139 человек. В основном это студенты местных вузов, пытавшиеся организовать протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. По информации Times of India, задержания проходили в различных районах центра индийской столицы. Половина (79 человек) задержанных - женщины.

      Правда, большинство задержанных отпустили в течение нескольких часов. Тем не менее студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости и неоправданных задержаниях. Правоохранители же указывают на нарушение студентами режима запрета на массовые мероприятия и демонстрации, который власти ввели в центре столицы.

      "Полиция задерживает всех, кто похож на студента, и тащит в участок, чтобы остановить демократический протест", - заявил журналистам глава Всеиндийской студенческой ассоциации (AISA) Саи Баладжи. Организация планирует в официальном порядке оспорить действия полиции.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", протесты против закона о гражданстве распространяются по стране: они проходят в том числе в Ченнаи и Бангалоре на юге Индии, а также в городах северного штата Уттар-Прадеш. Там также прошли задержания.

      23 декабря лидеры ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс", в том числе Рахул Ганди и Соня Ганди, провели в Нью-Дели сидячую акцию протеста против новой редакции закона на месте кремации Махатмы Ганди. Активисты объявили о начале сатьяграхи ("упорство в достижении истины" - мирная форма протеста, которую использовал лидер индийского национально-освободительного движения Ганди - пояснение ТАСС) против "нелегитимного закона".

      Кроме того, по информации СМИ, индийские студенты, обучающиеся за рубежом, а также представители индийской диаспоры в разных странах, в минувшие 2 суток организовали акции протеста в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Вашингтоне, Берлине, Женеве, Гааге, Барселоне, Сан-Франциско, Токио, Амстердаме, Мельбурне.

      Как сообщали "Вести.Экономика", законопроект о внесении изменений в законодательство о гражданстве был одобрен в среду верхней палатой парламента. За его принятие проголосовали 125 законодателей, 105 выступили против.

      Документ направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г.

      Закон вызвал бурную реакцию среди индийских мусульман, полагающих, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Кроме того, недовольство выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны. Они опасаются, что в страну хлынут миллионы беженцев из Бангладеш, которые смогут благодаря новому закону получить индийское гражданство.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Индия, протесты, задержания, закон о гражданстве

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