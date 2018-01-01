В ходе протестов в Нью-Дели задержаны почти 150 человек

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Фото: JAGADEESH NV/EPA-EFE
Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: Индия, протесты, задержания, закон о гражданстве
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