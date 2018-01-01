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      Акции Tesla все-таки достигли обещанной Маском отметки

      07:03Распечатать
      Москва, 24 декабря - "Вести.Экономика". В моменте бумаги производителя электрокаров подорожали до $422,01.

      Обещание главы Tesla Илона Маска, когда-то заявившего, что стоимость акций компании достигнут $420, все-таки сбылось. Правда, тогда бизнесмен пытался увести компанию с рынка акций, из публичной он хотел сделать ее частной, утверждая, что "финансирование гарантировано".

      Злосчастные твиты эпатажного предпринимателя с последующим скандалом и расследованием SEC, стоившие автопроизводителю миллиарды долларов капитализации, а самому Маску - места председателя совета директоров, отправили акции компании в крутое 16-месячное пике. Бумаги Tesla достигли трехлетнего минимума, просев до отметки $177.

      Однако спустя полтора года после эпатажного заявления (твит Маска о планах, связанных с Tesla, появился 7 августа 2018 г.) бумаги автопроизводителя все-таки поднялись на заданную Маском высоту.

      23 декабря бумаги производителя электрокаров пробили отметку $422 за акцию, затем немного откатившись и закончив торговый день на уровне $419,22. Рост в итоге составил 3%, а капитализация Tesla превысила $75 млрд.

      Основными локомотивами роста акций американской компании стали неожиданно прибыльный III квартал и позитивный прогноз на конец года. Как писали ранее "Вести. Экономика", в октябре компания сообщила о выручке в $6,3 млрд, что составляет $1,86 на акцию вместо прогнозировавшихся $0,42. Кроме того, автопроизводитель сообщил о запуске завода в Китае с опережением графика. В результате акции Tesla взлетели на 20%.

      Кроме того, в ноябре Маск объявил о том, что европейский завод будет построен в Германии. Компания, по информации Bloomberg, уже согласовала контракт на приобретение земельного участка. Стоит отметить, что в течение трех кварталов этого года в Европе наблюдался рост продаж электромобилей. В целом все это создало позитивный фон, и в результате твит Маска все-таки стал былью. Хотя и отчасти.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, акции, рост, рекорд, Tesla, Илон Маск

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